Το χθεσινό συγκινητικό επεισόδιο του My Style Rocks μας έδωσε την ευκαιρία να μάθουμε περισσότερα για τις διαγωνιζόμενες και τη ζωή τους.

Σήμερα είναι μία νέα μέρα και η αποστολή που έχουν οι διαγωνιζόμενες είναι να ετοιμάσουν ένα look κατάλληλο για «ραντεβού στο σπίτι». Με ποια συνθήκη γίνεται και τι σύνολο θα επιλέξουν να φέρουν;

Το περίφημο παστίτσιο της Ζέτας επιστρέφει στο πλατό για να δικαιώσει τη μαγείρισσα! Η επιτροπή αντιστέκεται στον πειρασμό να δοκιμάσει, θα θεωρηθεί εξίσου επιτυχημένο το look που έχει επιλέξει για να το σερβίρει στον αγαπημένο της;

Η εμφάνιση της Φωτεινής δικαιώνει την επιλογή της και επιβραβεύεται από την κριτική επιτροπή. Η Κατερίνα Καραβάτου καταφέρνει να αποκωδικοποιήσει την έκφραση του Στέλιου Κουδουνάρη για την κριτική που θα κάνει στη Φωτεινή. Θα καταφέρει να μαντέψει και τη δεύτερη σκέψη του;

Η χθεσινή βαθμολογία της Σιμόν στο look της Νικολίνας έχει πληγώσει τη διαγωνιζόμενη που παραπονιέται για άδικες βαθμολογίες…

