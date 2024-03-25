Motörhead: Ένα graphic novel για τον Lemmy θα κυκλοφορήσει το καλοκαίρι

Νέο εικονογραφημένο μυθιστόρημα (graphic novel) που εξιστορεί τη ζωή του Λέμι Κίλμιστερ στους Motörhead πρόκειται να κυκλοφορήσει το καλοκαίρι μέσω της Z2 Comics.

Το εικονογραφημένο μυθιστόρημα με τίτλο «No Remorse: The Illustrated True Stories of Lemmy Kilmister and Motörhead» έχει μορφή προφορικής ιστορίας και περιλαμβάνει συνεισφορές από ροκ είδωλα όπως οι Ντέιβ Γκρολ, Όζι Όσμπορν, Λίτα Φορτ, Ντέιβ Ναβάρο, Λαρς Ούρλιχ και Slash. Επιπλέον για το βιβλίο συνεργάζονται τα άλλα μέλη του συγκροτήματος του, Φιλ Κάμπελ, Μίκι Ντι.

Συνολικά, 25 προσωπικότητες συνδυάστηκαν με 25 καλλιτέχνες, αφηγούμενοι ιστορίες για τις προσωπικές τους συναντήσεις με τον αείμνηστο θρύλο των Motörhead. Στους εικονογράφους περιλαμβάνονται οι Ντέιβ Τσίζολμ, Τζιμ Μανφούντ, Μπομπ Φίνγκερμαν.

Το εξώφυλλο εικονογραφήθηκε και σχεδιάστηκε από τον Τιμ Μπράντστριτ.

«Μέχρι τότε δεν είχα ξανασυναντήσει αυτό που θα αποκαλούσα έναν πραγματικό ήρωα του ροκ εν ρολ», αφηγείται ο Ντέιβ Γκρολ στον πρόλογό του στο graphic novel. «.. τον Έλβις, τον Κιθ Ρίτσαρντς, ο Λέμι είναι ο βασιλιάς του ροκ εν ρολ. Ένας ζωντανός θρύλος που αναπνέει, πίνει, ρουθουνίζει. Κανείς άλλος δεν τον φτάνει».

Ο αρχηγός των Foo Fighters και μέλος των Nirvana ήταν από τους πιο στενούς φίλους του Λέμι Κίλμιστερ, ο οποίος αποτέλεσε πηγή επιρροής σε όλη την καριέρα του Γκρολ. Αυτή η επιρροή και η σχέση απαθανατίζονται ακόμη και με τη μορφή ενός αναμνηστικού τατουάζ στον αριστερό χέρι του Γκρολ.

Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει σε πολλές συλλεκτικές εκδόσεις, μεταξύ άλλων μιας που συνοδεύεται από λευκή παραλλαγή βινυλίου της θρυλικής συλλογής LP των Motörhead, No Remorse, καθώς και ένα τρίπτυχο αφίσας από τον σχεδιαστή Hydro74.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

