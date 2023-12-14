The Smashing Machine»: O Ντουέιν Τζόνσον θα υποδυθεί τον θρυλικό Μαρκ Κερ

Tον πιο δραματικό ρόλο της καριέρας του θα υποδυθεί ο Ντουέιν Τζόνσον (Dwayne Johnson) στο σκηνοθετικό ντεμπούτο του Αμερικανού σεναριογράφου, ηθοποιού και μοντέρ Μπένι Σαφντί (Benny Safdie).

Σύμφωνα με το "Α24", το οποίο έχει αναλάβει τη χρηματοδότηση της ταινίας, ο σταρ θα πρωταγωνιστήσει στο «The Smashing Machine» ενσαρκώνοντας τον θρυλικό πρωταθλητή των MMA και UFC, Μαρκ Κερ (Mark Kerr).

Η ταινία θα αφηγηθεί την χωρίς όρια ιστορία του, συμπεριλαμβανομένων των «αγώνων του με τον εθισμό, τη νίκη, την αγάπη και τη φιλία», αναφέρει το Deadline.

Σημειώνεται ότι ο Τζονσον ξεκίνησε ως παλαιστής θέλοντας να συνεχίσει την παράδοση της οικογένειάς του μέχρι που τον κέρδισε το Χόλιγουντ.

«Ο Ντουέιν και ο Μπένι είναι μοναδικά ταλέντα και το κοινό τους όραμα για την εμπνευσμένη ιστορία του Mαρκ είναι ηλεκτρισμένο. Είναι μεγάλη μας τιμή να έχουμε την εμπιστοσύνη τους ως συνεργάτες στην υλοποίηση αυτού του απίστευτα ιδιαίτερου έργου», δήλωσε ο επικεφαλής παραγωγών και εξαγορών Νόα Σάκο (Noah Sacco).

Ο Μαρκ Κερ, υπήρξε αθλητής του MMA και κάτοχος δύο φορές του τίτλου του πρωταθλητή του UFC. Το 2003, η ζωή του αποτυπώθηκε στο ντοκιμαντέρ του HBO, επίσης με τίτλο «The Smashing Machine», το οποίο περιέγραφε λεπτομερώς την καριέρα του στο ΜΜΑ καθώς τον εθισμό του στα παυσίπονα.

Ο Μπένι Σαφντί υπογράφει το σενάριο μαζί με τον αδελφό του Τζος και μέρος της παραγωγής, ενώ η εταιρεία «Seven Bucks» των Τζόνσον και Ντάνι Γκαρσία (Dany Garcia) θα ακολουθήσουν μαζί με τους Έλι Μπους (Eli Bush) και Ντέιβιντ Κοπλάν (David Koplan).

