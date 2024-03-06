Οι χαμηλές βαθμολογίες οδηγούν μαθηματικά σε υποψηφιότητα και οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks έρχονται σήμερα αποφασισμένες να λάβουν τους επιπλέον βαθμούς που θα βελτιώσουν το σύνολό τους. Θα τα καταφέρουν;

Δείτε το trailer:

Η επιμονή της Casablanca να μην μπαίνει στη διαδικασία να εξηγήσει τα outfit της στις υπόλοιπες διαγωνιζόμενες και η στάση της απέναντί τους βγάζει για πρώτη φορά εκτός εαυτού τον Λάκη Γαβαλά! Το καρτελάκι που ξέχασε να βγάλει από το παλτό της είναι το αποκορύφωμα την ώρα της κριτικής της από τον Στέλιο Κουδουνάρη…

Η Φωτεινή νιώθει αδικημένη από τις υπόλοιπες διαγωνιζόμενες που της έχουν στερήσει έξι φορές βαθμό με τις νίκες τους ενώ έχει βγει τρεις φορές προτεινόμενη προς αποχώρηση. Η εμφάνισή της ξεκινάει μία συζήτηση για το τι παπούτσια πρέπει να φοράμε σε ένα μουσείο ενώ η Έβελυν χαρακτηρίζει το look της κάτι ανάμεσα σε: «Καλά Χριστούγεννα! Καλό Πάσχα!» και «Να σας ζήσει!»

Με ποιο τρόπο πρέπει να χρησιμοποιούνται σε μία εμφάνιση τα vintage κομμάτια για να δημιουργήσουν ένα look του σήμερα;

MY STYLΕ ROCKS!

Καθημερινά στις 16.15, στον ΣΚΑΪ



Πηγή: skai.gr

