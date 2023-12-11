Χριστούγεννα στο φουλ με 5 must visit χριστουγεννιάτικα στέκια

Tα Χριστούγεννα είναι από τις ομορφότερες γιορτές του έτους. Η μαγεία στην ατμόσφαιρα, τα φωτάκια, το πνεύμα των ημερών, οι στολισμοί, όλα δίνουν μία ξεχωριστή αύρα σε αυτές τις ημέρες, που -όπως και να το κάνουμε- έχουν κάτι το παραμυθένιο.

Πολλοί από εμάς, ωστόσο, δυσκολευόμαστε να μπούμε στο κλίμα των γιορτών, λόγω της καθημερινότητας και των υποχρεώσεων, που τρέχουν και δεν περιμένουν, ούτε για να «χαζέψουμε» λίγο μπροστά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο.



Επειδή, λοιπόν, για εμάς (που αγαπάμε πολύ τα Χριστούγεννα) είναι σημαντικό να νιώσουμε τη μαγεία των γιορτών και να μπούμε στο πνεύμα τους, συγκεντρώσαμε μερικά αγαπημένα spots, τα οποία σε βάζουν στο απόλυτο christmas mood και σας τα παρουσιάζουμε παρακάτω.

Fairytale

Γνωστό για το έντονα παραμυθένιο στιλ του (το λέει, άλλωστε, και το όνομά του), το Fairytale τα τιμάει τα Χριστούγεννα και με το παραπάνω. Στολισμένα δέντρα, φωτάκια, κορδέλες και μία σειρά από χριστουγεννιάτικα γλυκά, που θα σας βάλουν στο απόλυτο mood των ημερών. Φυσικά, το θέμα του μαγαζιού είναι το ροζ, και, έτσι, όσοι επισκεφθείτε το Fairytale, ετοιμαστείτε να μπείτε σε ένα πιο ροζ χριστουγεννιάτικο κλίμα, που θα σας πάρει μακριά από την καθημερινότητα και θα σας κάνει να ξεχάσετε για λίγο το πού βρίσκεστε.

Διεύθυνση: Λεωκορίου 16, Αθήνα 10554 (κεντρικό κατάστημα)

Noel

Και φέτος, όπως και κάθε χρόνο, το Noel αποτελεί must visit spot για όλους τους λάτρεις των Χριστουγέννων. Η άκρως εξτραβαγκάντ ατμόσφαιρα του μαγαζιού, που -μεταξύ μας- μοιάζει λίγο με το σπίτι, στο οποίο όλοι θα θέλαμε να μένουμε την περίοδο των γιορτών, είναι το απόλυτο στέκι για να πάρετε την απαραίτητη, εορταστική δόση μαγείας. Είτε θέλετε να βγείτε για καφέ, είτε για ποτό, εμείς προτείνουμε ανεπιφύλακτα!

Διεύθυνση: Κολοκορτώνη 59Β, Αθήνα 10562

Τηλέφωνο: 2112159534

