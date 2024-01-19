Μία από τις 15 ωραιότερες γυναίκες του κόσμου μπαίνει στο Survivor.

Ο λόγος για την Ζωή Ασουμανάκη που το 2022 είχει ανακηρυχθεί Miss Ελλάς, στον μεγάλο διεθνή διαγωνισμό Miss International 2023 που είχε πραγματοποιηθεί στο Τόκιο.

Η νέα παίκτρια είναι έτοιμη να βρεθεί στον Άγιο Δομίνικο για το φετινό Survivor και να εισχωρήσει στην ομάδα των Διασήμων.

Η 22χρονη μιλώντας αποκλειστικά στο Fay's Time, εξέφρασε την χαρά της που θα συμμετέχει στο παιχνίδι, αν και όπως είπε θα ήθελε να είχε μπει μαζί με την πρώτη φουρνιά.

«Χαίρομαι πάρα πολύ, θα ήθελα να έχω μπει με την πρώτη φουρνιά, βέβαια είναι καλό που μπαίνω τώρα γιατί έχω παρακολουθήσει το παιχνίδι, έχω δει τον χαρακτήρα του κάθε παίκτη», είπε.

«Στην μητέρα μου αποκάλυψα ότι θα πάω στο Survivor»

Ενώ αποκάλυψε πως η μητέρα της ήταν ο πρώτος άνθρωπος που της αποκάλυψε ότι θα συμμετέχει στο ριάλιτι επιβίωσης.

«Ο πρώτος άνθρωπος που ενημέρωσα για την πρόταση από την Acun Medya ήταν η μητέρα μου, τσίριζε από τη χαρά της», δήλωσε

«Θα σε παρακολουθούμε, θα σε στηρίζουμε, μου είπε και να προσέχω τι τρώω, κάθε μάνα τα ίδια».

Όσον αφορά στην προσωπικότητά της η 22χρονη δήλωσε πως θεωρεί πως είναι «δυναμική, τελειομανής και πεισματάρα» .

«Θα μπορούσα να ταιριάξω με όλους τους παίκτες, αρκεί να μην καταπατήσουν την καλοσύνη μου»

Ερωτηθεισα με ποιον παίκτη πιστεύει ότι θα μπορούσε να 'δέσει' σαν παρέα η Ζωή δήλωσε πως «με όλους θα μπορούσα να ταιριάξω, αρκεί να μην καταπατήσουν την καλοσύνη μου γιατί εκεί αλλάζω και γίνομαι μία άλλη».

Από τις αντίπαλες παίκτριες, της ομάδας των Μαχητών θεωρεί πολύ καλή την Δώρα.

«Η Δώρα έχει νικήσει δύο φορές την Κατερίνα Δαλάκα, πιστέυω ότι θα ήθελα να παίξω με την Δώρα και γενικότερα να ανταγωνίζομαι δυνατούς παίκτες που είναι καλοί στον στίβο μάχης», είπε

«Ο αγαπημένος μου παλιός παίκτης είναι ο Ντάνος, ήταν πολύ προσγειωμένος, με στόχο, αγαπητός από το κοινό. Όλοι θα θέλαμε να έχουμε μία αντίστοιχη πορεία».

Τέλος, σχετικά με την προσωπική της ζωή η 22χρονη αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε σχέση και πως ο αγαπημένος της μένει στην Κρήτη.

«Αφήνω έναν έρωτα πίσω στην Κρήτη, είμαστε καλά, με στηρίζει και είναι δίπλα μου σε όλο αυτό, με καταλαβαίνει και χαίρομαι για αυτό».

Πηγή: skai.gr

