Μάικ Λαζαρίδης: Ταινία η ζωή του ιδρυτή της εταιρείας που κατασκεύασε τα Βlackberry

Στις κινηματογραφικές αίθουσες βγαίνει στις 12 Μαϊου η ταινία «BlackBerry», βασισμένη στην ιστορία της εταιρείας που κατασκεύασε τα πρώτα smartphones, πολύ πριν κυκλοφορήσουν τα iphone του Στηβ Στομπς, των συσκευών εκείνων που γρήγορα κατέκτησαν μεγάλο μέρος της αγοράς κινητών τηλεφώνων στις ΗΠΑ και σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες και από τότε βρίσκονται στις πρώτες δυο θέσεις πωλήσεων smartphone παγκοσμίως.

Το τρέιλερ της ταινίας, το οποίο κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες,εξιστορεί την άνοδο και την πτώση της εταιρείας που δημιούργησε το «BlackBerry», της Research In Motion, στην οποία κεντρικό ρόλο διαδραματίζει ο ελληνικής καταγωγής Καναδός επιχειρηματίας Μάικ Λαζαρίδης, τον οποίο υποδύεται ο Καναδός ηθοποιός Jay Baruchel.

Σύμφωνα με το βιογραφικό του, ο Μάικ Λαζαρίδης γεννήθηκε ως Μιχαήλ Λαζαρίδης στην Κωνσταντινούπολη από Έλληνες γονείς ποντιακής καταγωγής. Το 1966 και σε ηλικία 5 ετών, η οικογένειά του μετακόμισε στο Γουίντσορ (Windsor) του Οντάριο στον Καναδά. Σε ηλικία 12 ετών, κέρδισε έναν τοπικό διαγωνισμό στην Δημόσια Βιβλιοθήκη του Γουίντορ, επειδή κατάφερε να διαβάσει κάθε διαθέσιμο επιστημονικό βιβλίο. Το 1979, γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο του Γουοτερλού στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών, με επιλογή στην επιστήμη των υπολογιστών. Το 1984, ο Μάικ Λαζαρίδης δέχτηκε αίτημα από την General Motors (GM) να αναπτύξει ένα ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου για τα δίκτυα οθόνης και μετά το τέλος της έρευνάς του, η εταιρία τον ανταμείβει με συμβόλαιο 600.000 δολαρίων.

Την ίδια χρονιά εγκαταλείπει τις σπουδές του, δυο μήνες πριν αποφοιτήσει. Με τα χρήματα που έλαβε από την εταιρία, μια μικρή κρατική ενίσχυση, το ποσό των 15.000 δολαρίων που δανείστηκε από τους γονείς του, τον επέτρεψαν μαζί με τον Μάικ Μπάρνστιϊν (Mike Barnstijn) και τον Ντάγλκας Φρέγκιν (Douglas Fregin) να ιδρύσει την εταιρία Research In Motion. Ένα από τα πρώτα επιτεύγματα της εταιρείας ήταν η ανάπτυξη της τεχνολογίας του γραμμωτού κώδικα (barcode) σε ταινία. Έπειτα η εταιρία, επανεπένδυσε τα κέρδη στην έρευνα της πάνω στην ασύρματη μετάδοση δεδομένων, οδηγώντας τελικά στην παρουσίαση του πρώτου BlackBerry το 1999, ενός αμφίδρομου βομβητή που επέτρεπε στο χρήστη να λαμβάνει και να στέλνει emails, όπου και εάν βρισκόταν. Πολύ σύντομα, το BlackBerry άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν οι επιχειρήσεις. Τα στελέχη μπορούσαν πια να δουλεύουν πολύ πιο αποτελεσματικά όταν ταξίδευαν ή βρίσκονταν εκτός γραφείου. Το email αντικατέστησε το τηλέφωνο και έγινε ο προτιμητέος τρόπος επικοινωνίας στον κόσμο των επιχειρήσεων.

Το 2002, η εταιρία Research In Motion κυκλοφόρησε το πρώτο κινητό τηλέφωνο BlackBerry, συνδυάζοντας τις κλήσεις φωνής με τα emails στην ίδια συσκευή, και τότε η εταιρεία πραγματικά απογειώθηκε. Κάθε επιχειρηματίας ή στέλεχος εταιρείας κυκλοφορούσε με ένα BlackBerry. Ακόμα και οι πιο νέοι, εργαζόμενοι χρηματιστηριακών εταιρειών, συμβουλεύονταν αδιαλείπτως τα BlackBerry. Και χωρίς κανείς να το έχει συνειδητοποιήσει, η RIM κατάφερε να κατακτήσει τους πιο απαιτητικούς χρήστες, δηλαδή τους εφήβους, καθώς πολύ πριν από το WhatsApp και το Messenger, το BlackBerry τους έδωσε τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν μηνύματα χωρίς να καταναλώνουν τις μονάδες του κινητού τους.

Στο αποκορύφωμα της δόξας του, το BlackBerry κατείχε μερίδιο αγοράς 50% στα smartphones. Το 2007, η RIM ήταν η πολυτιμότερη επιχείρηση στο χρηματιστήριο του Τορόντο, με κεφαλαιοποίηση 67 δισ. δολαρίων, καθώς τα BlackBerry μετρούσαν 10 εκατ. συνδρομητές. Ανάμεσά τους, ο Μπαράκ Ομπάμα, που έδωσε μάχη με τους άνδρες της προσωπικής του ασφαλείας για να μπορέσει να κρατήσει το πολυαγαπημένο του BlackBerry, όταν πέρασε το κατώφλι του Λευκού Οίκου.

Με εκτιμώμενη περιουσία στα 800 εκατομμύρια δολάρια, ο Μάικ Λαζαρίδης κατατάχτηκε από το περιοδικό Forbes το 2007 στην 17η θέση των πιο πλούσιων Καναδών και στη 651η θέση παγκοσμίως. Ο Μάικ Λαζαρίδης μπήκε στη λίστα του περιοδικού TIME με τις 100 σημαντικότερες προσωπικότητες του κόσμου και τον Ιούνιο του 2008, η μετοχή της εταιρείας του άγγιξε το ιστορικό υψηλό των 149,90 δολαρίων.

Αλλά μετά, χτύπησε η παγκόσμια κρίση και κυρίως… το iPhone. Η αλήθεια είναι ότι τα στελέχη της RIM υποτίμησαν το smartphone της Apple, το οποίο πρωτο-κυκλοφόρησε στις αρχές του 2007. Ήταν, βέβαια, ένας άνισος αγώνας απέναντι σε αυτό που έμελλε να αποδειχθεί το πιο επιτυχημένο καταναλωτικό προϊόν όλων των εποχών. Όμως στην προσπάθειά της να υπερασπιστεί τα μερίδιά της σε μια αγορά που η ίδια δημιούργησε, η RIM βρισκόταν πάντα ένα βήμα πίσω από την Apple.

Τον Ιανουάριο του 2012, οι πιέσεις των επενδυτών , η έλλειψη ευνοϊκών οικονομικών αποτελεσμάτων και πτώση της μετοχής της στα 6 δολάρια, οδήγησαν τους δύο συνιδρυτές Μάικ Λαζαρίδη και Τζιμ Μπαλσίλι σε παραίτηση από τις θέσεις του διευθύνοντα συμβούλου και του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, και αντικαταστάθηκαν από τον Θόρστιν Χάινς, ως διευθύνοντα σύμβουλο, και την Μπάρμπαρα Στάιμιστ (Barbara Stymiest) ως πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Μάλιστα, τα ανησυχητικά οικονομικά αποτελέσματα και ο περιορισμός του μεριδίου αγοράς της εταιρίας από το 18% στο 8%, οδηγούν τον έτερο συνιδρυτή της εταιρίας Τζιμ Μπαλσίλι σε οριστική αποχώρηση από το τηλεπικοινωνιακό όμιλο.

Τελικά, η εταιρεία αναγκάστηκε να αποδεχθεί την ήττα της στα smartphones και να εστιάσει στην αγορά του λογισμικού. Σήμερα, η BlackBerry παρέχει υπηρεσίες ασφάλειας λογισμικού σε επιχειρήσεις και κρατικούς φορείς.

Η ταινία βασίζεται στο βιβλίο του 2015 «Losing the Signal: The Untold Story Behind the Extraordinary Rise and Spectacular Fall of BlackBerry», των Jacquie McNish και Sean Silcoff.

