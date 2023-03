Οι Def Leppard «τα σπάνε» με τη Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου

Το νέο άλμπουμ "Drastic Symphonies" περιέχει 15 ξεχωριστές ενορχηστρώσεις των μεγαλύτερων επιτυχιών του συγκροτήματος και θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 19 Μαΐου

To εμβληματικό Βρετανικό ροκ - μέταλ -χέβι μέταλ συγκρότημα Def Leppard ένωσε τις δυνάμεις τους με τη Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου και δημιούργησαν ένα μοναδικό άλμπουμ. Το "Drastic Symphonies" περιέχει 15 ξεχωριστές και πιο σύγχρονες ενορχηστρώσεις των μεγαλύτερων επιτυχιών του συγκροτήματος με συνοδεία την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου.

Turn up 'Animal' - the first track from our new upcoming album with the Royal Philharmonic Orchestra - and get a taste of Drastic Symphonies 🎻🔥



Out May 19th 🤘 Pre-order Now: https://t.co/w6mp0VpGHk pic.twitter.com/GVvCqjtfWW — Def Leppard (@DefLeppard) March 17, 2023

«Οι Def Leppard πάντα απολάμβαναν να ξεφεύγουν από την περπατημένη», τόνισε ο τραγουδιστής Τζο Έλιοτ(Joe Elliott) στο Planet Rock. «Έτσι, όταν μας παρουσιάστηκε η πρόταση ...αρπάξαμε την ευκαιρία».

Το "Drastic Symphonies} αναμένεται να κυκλοφορήσει την Παρασκευή 19 Μαΐου.

"It’s a new Def Leppard album, it’s a greatest hits plus album with some songs rarely heard before, it’s a live RPO album and we think it’s perfect. We’re so proud of how Drastic Symphonies turned out and can’t wait to share it to the world.” -Phil

DRASTIC SYMPHONIES- MAY 19 🎻🔥 pic.twitter.com/OyFW8msBCw — Def Leppard (@DefLeppard) March 18, 2023

Η παραγωγή του άλμπουμ έγινε από τους Def Leppard, Ronan McHugh και Nick Patrick, ενώ τις ενορχηστρώσεις επιμελήθηκε ο Eric Gorfain. Οι ηχογραφήσεις της Βασιλικής Φιλαρμονικής Ορχήστρας ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 2022, στα θρυλικά Abbey Road Studios του Λονδίνου.

«Αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε κάτι ξεχωριστό, όπου θα είχαμε κάτι κλασικό αλλά θα το παρουσιάζαμε με έναν ολοκαίνουργιο τρόπο. Ετσι ηχογραφώντας νέα μέρη, κάνοντας ρεμίξ σε παλαιότερους ήχους και αφαιρώντας κάποια από τα όργανά μας φτιάξαμε κυριολεκτικά ένα νέο άλμπουμ«, ανέφερε ο κιθαρίστας των Def Leppard, Φιλ Κόλεν (Phil Collen) και πρόσθεσε. «Ήταν μια εκπληκτικά εμπνευσμένη διαδικασία με αποκορύφωμα τη ζωντανή ηχογράφηση της RPO στα στούντιο Abbey Road. Μια απόλυτα ομαδική προσπάθεια που διήρκεσε περίπου ένα χρόνο».

Drastic Symphonies with the London Royal Philharmonic Orchestra @rpoonline is out May 19th 🤘



Featuring our iconic tracks, dramatically reimagined and sounding larger and more exhilarating than ever 🎻🔥



Pre-order now: https://t.co/5k28ZYCnhi pic.twitter.com/NEPckpEQY9 — Def Leppard (@DefLeppard) March 16, 2023

Η προγραμματισμένη περιοδεία μαζί με τους Mötley Crüe θα ξεκινήσει τον Μάιο από το Σέφιλντ της Αγγλίας.

Πηγή: skai.gr

