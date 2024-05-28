Με ένα βίντεο που προβλήθηκε στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, Fay’s Time μαθεύτηκε πως η πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη μέσω του πληρεξουσίου δικηγόρου του Θεόδωρου Μαντά μετά και την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων εξέδωσε νέα ανακοίνωση με την οποία όπως τόνισε ο εντολέας του, αλλά και ο ίδιος, περιμένουν από την αντίθετη πλευρά τις πρωτοβουλίες που «θα διαμορφώσουν συνθήκες ειρήνευσης και αποτελεσματικής επίλυσης της επίδικης διαφοράς».

Αναλυτικά η νέα ανακοίνωση του δικηγόρου Θεόδωρου Μαντά γράφει:

«Ολοκληρώθηκε σήμερα (χθες Δευτέρα 27/5), δια της υποβολής του σχετικού Σημειώματος, η εκδίκαση των Ασφαλιστικών Μέτρων που κατέθεσε ο εντολέας μας Γιώργος Μαζωνάκης ενώπιον του Μονομέλους Πρωτοδικείου Πειραιά. Εξαιρετική αποδείχθηκε η συνεργασία μας με τον έγκριτο συνάδελφο Αθανάσιο Τετώρο, του οποίου η συμβολή στην υπόθεση αυτή υπήρξε καθοριστική.

Ο κορυφαίος Έλληνας ερμηνευτής Γιώργος Μαζωνάκης αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει δημόσια όλους τους δημοσιογράφους για το σεβασμό που επέδειξαν στο πρόσωπο του και στην καλλιτεχνική του διαδρομή. Αναμένουμε τις πρωτοβουλίες εκείνες που θα διαμορφώσουν συνθήκες ειρήνευσης και αποτελεσματικής επίλυσης της επίδικης διαφοράς».

Χαμηλούς τόνους κρατάει και ο σύντροφος της Βάσως Μαζωνάκη και γνωστός pastry chef, Δημήτρης Μακρυνιώτης που δε θέλει να πάρει θέση στην αντιπαράθεση των δύο αδερφών.

Πηγή: skai.gr

