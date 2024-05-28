Λογαριασμός
Ο Καραφώτης ακολούθησε τη γυναίκα του στο Instagram μετά τον γάμο κι εκείνη τον τρολάρει

Το δεύτερο 24ωρο ως παντρεμένο ζευγάρι ζουν ο Κώστας Καραφώτης και η Κάτια Νανά Μάνου που ενώσαν τις ζωές τους την Κυριακή το απόγευμα στο όμορφο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου στη Ρηγίλλης

Οι νιόπαντροι Κώστας Καραφώτης και Κάτια Μάνου

Της Διονυσίας Ζαπατίνα

Και τώρα που το άγχος του γάμου έφυγε, ήρθε η ώρα του τρολαρίσματος. Αυτό φαίνεται σκέφτηκε και η νύφη, Κάτια Μάνου που είδε μετά τον γάμο τον σύζυγό της πια, Κώστα Καραφώτη, να την ακολουθεί επιτέλους στο Instagram. Και δεν το άφησε να πέσει κάτω. 

Έκανε print screen το follow και το πόσταρε γράφοντας: Το follow μετά γάμου… παραδοσιακός σε όλα του

Η Κάτια τρολλάρει τον Καραφώτη

Και δίκιο έχει η κοπέλα, αφού το ζευγάρι μετράει ήδη πάνω από 4 χρόνια σχέσης και κοινής ζωής. Προφανώς ο γαμπρός παρά ήταν κρυψίνους όλο αυτό το διάστημα. 

Βγαίνοντας από την εκκλησία μετά τον γάμο


Πέρα από το τρολλάρισμα όμως για το ακολούθημα στα Social και οι δύο έβαλαν κάποιες από τις επίσημες φωτογραφίες του γάμου τους ευχαριστώντας τόσο τους κουμπάρους με ένα τρυφερό και αγαπησιάρικο ποστ: 

«Ο σταθμός αυτός του ταξιδιού μας, ήταν γεμάτος ! Γεμάτος από τους λίγους , αλλά πολύτιμους ανθρώπους μας, γεμάτος από χαρά και συγκίνηση που φτάσαμε εδώ.
Σας ευχαριστούμε για τα αμέτρητα μηνύματά σας - με τις ευχές σας , το ταξίδι μας θα συνεχίζεται …
Οι κουμπάροι μας ..! Ραφαέλλα Μάνου ξέρεις όλη μας τη διαδρομή και χωρίς εσένα και τις πινελιές σου, ο γάμος αυτός, δε θα ήταν ο ίδιος ! Σε ευχαριστούμε Ράφυ μας.
Μανώλης Λαυρεντάκης, πάντα δίπλα μας , με το χιούμορ σου, τη δύναμή σου! Με ένα τηλέφωνο μηδένιζες κάθε απόσταση ! Σε ευχαριστούμε από καρδιάς» .

Το ζευγάρι με τους κουμπάρους τους

Πηγή: skai.gr

