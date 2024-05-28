Της Διονυσίας Ζαπατίνα

Και τώρα που το άγχος του γάμου έφυγε, ήρθε η ώρα του τρολαρίσματος. Αυτό φαίνεται σκέφτηκε και η νύφη, Κάτια Μάνου που είδε μετά τον γάμο τον σύζυγό της πια, Κώστα Καραφώτη, να την ακολουθεί επιτέλους στο Instagram. Και δεν το άφησε να πέσει κάτω.

Έκανε print screen το follow και το πόσταρε γράφοντας: Το follow μετά γάμου… παραδοσιακός σε όλα του.

Και δίκιο έχει η κοπέλα, αφού το ζευγάρι μετράει ήδη πάνω από 4 χρόνια σχέσης και κοινής ζωής. Προφανώς ο γαμπρός παρά ήταν κρυψίνους όλο αυτό το διάστημα.



Πέρα από το τρολλάρισμα όμως για το ακολούθημα στα Social και οι δύο έβαλαν κάποιες από τις επίσημες φωτογραφίες του γάμου τους ευχαριστώντας τόσο τους κουμπάρους με ένα τρυφερό και αγαπησιάρικο ποστ:

«Ο σταθμός αυτός του ταξιδιού μας, ήταν γεμάτος ! Γεμάτος από τους λίγους , αλλά πολύτιμους ανθρώπους μας, γεμάτος από χαρά και συγκίνηση που φτάσαμε εδώ.

Σας ευχαριστούμε για τα αμέτρητα μηνύματά σας - με τις ευχές σας , το ταξίδι μας θα συνεχίζεται …

Οι κουμπάροι μας ..! Ραφαέλλα Μάνου ξέρεις όλη μας τη διαδρομή και χωρίς εσένα και τις πινελιές σου, ο γάμος αυτός, δε θα ήταν ο ίδιος ! Σε ευχαριστούμε Ράφυ μας.

Μανώλης Λαυρεντάκης, πάντα δίπλα μας , με το χιούμορ σου, τη δύναμή σου! Με ένα τηλέφωνο μηδένιζες κάθε απόσταση ! Σε ευχαριστούμε από καρδιάς» .

Πηγή: skai.gr

