Lana del Rey: Τιμήθηκε με το διεθνές βραβείο Ivor Novello

Στη Λάνα Ντελ Ρέι απονεμήθηκε ειδική τιμητική διάκριση στην τελετή απονομής των βραβείων Άιβορ Νοβέλο της Ακαδημίας Άιβορ (πρώην Βρετανικής Ακαδημίας Τραγουδιστών, Συνθετών και Στιχουργών).

Με το ειδικό διεθνές βραβείο Ivor Novello 2024 η Αμερικανίδα τραγουδίστρια τιμήθηκε για την καριέρα και την επιρροή της.

Η Λάνα Ντελ Ρέι στην ομιλία της στην τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα σε ξενοδοχείο στο Λονδίνο αναφέρθηκε στην αύξηση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας στην Αμερική.

🎥| Lana Del Rey gives an incredible speech at the Ivor Novello Awards! pic.twitter.com/Am5vnUCdtQ — LDR Crave (@LDRCRAVE) May 23, 2024

Πριν από τέσσερα χρόνια η τραγουδίστρια σε ανάρτησή της στο Instagram έκανε αναφορά στο πώς οι γυναίκες καλλιτέχνες μπορούν επιτέλους να τραγουδήσουν για ό,τι θέλουν.

Η Λάνα Ντελ Ρέι στην τελετή απονομής τόνισε ότι είναι σημαντικό να γράφεις για τις σχέσεις, είπε.

Ανέφερε ότι στην αρχή της καριέρας τη θεωρούσαν εγωκεντρική επειδή τα τραγούδια της είχαν ως θέμα τις προκλήσεις στις σχέσεις της. «Νομίζω ότι αυτό που έχουμε δει είναι ότι... αυτά τα τραγούδια δεν γράφτηκαν για έναν μικρό κόσμο ανθρώπων και γυναικών, βλέπουμε πολλά πράγματα να γράφονται για δύσκολες σχέσεις» ανέφερε.

«Και ακόμη και όταν ξεκίνησε η Covid, η δεύτερη επιδημία στις ΗΠΑ ήταν η βία στις διαπροσωπικές σχέσεις, αυξήθηκε κατά 300%» σημείωσε η τραγουδίστρια-τραγουδοποιός.

«Είναι τρομακτικό το να γράφεις για τις σχέσεις σου και να θεωρείται …. προσποιούμενη ευαλωτότητα. Το άκουσα πολύ» συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

