Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η ενδοοικογενειακή κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Γιώργο Μαζωνάκη και την αδερφή του Βάσω και που έχει στην κυριολεξία φέρει σε ρήξη τον τραγουδιστή και με άλλα μέλη της οικογένειάς του.

Το Σαββατοκύριακο πολλά ακούστηκαν για αυτό το θέμα που βγήκε στη δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα με φίλους και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη να μιλάνε σχεδόν ανοιχτά για ότι συμβαίνει αφήνοντας διάφορες αιχμές. Όπως αυτή που πέταξε η Πάολα ανάβοντας φωτιές:

«Με τον Γιώργο έχουμε δουλέψει μαζί λέει φορές κι αυτό κάτι λέει για τον χαρακτήρα του. Αγαπιόμαστε και γουστάρει πολύ ο ένας τον άλλον» είπε η Πάολα για τον αγαπημένο συνάδελφό της και συνέχισε: «Ξέρω καλύτερα από αυτούς που βγαίνουν στα κανάλια για το τι μπορεί να συμβαίνει αλλά είμαι εγώ αυτή που θα μιλήσω. Το χέρι, που όχι σε ταΐζει, αλλά σε παραταΐζει, δεν το δαγκώνεις ποτέ».

Κι ενώ έχει γίνει γνωστό πως η Βάσω Μαζωνάκη αναρρώνει μετά από μια μικροεπέμβαση στην οποία υπεβλήθη, σήμερα σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Άγγελου Βουράκη στο «Fay’s Time», αυτή την ώρα οι δυο πλευρές – μέσω των δικηγόρων τους – βρίσκονται στα δικαστήρια του Πειραιά.

Εκεί πρόκειται να καταθέσουν σημείωμα με τις απόψεις τους για όσα ακούστηκαν/συζητήθηκαν στα ασφαλιστικά μέτρα του τραγουδιστή στην αδελφή του.

«Σήμερα κλείνει ο φάκελος οριστικά. Δεν έχουν κάτι άλλο να πάνε στο δικαστήριο. Τώρα θα περιμένουν τους επόμενους μήνες την απόφαση του δικαστή» τόνισε ο δημοσιογράφος.

Ενώ στην ίδια εκπομπή παρουσιάστηκε και το ακίνητο στη Μύκονο για το οποίο φαίνεται πως ξεκίνησε η κόντρα ανάμεσα στα αδέρφια που τους οδήγησε τελικά στα δικαστήρια.

