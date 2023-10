Ντοροθέα Λανγκ: Σαν σήμερα, πέθανε η γυναίκα που κατάφερε με μία μόνο φωτογραφία να καθορίσει μία ολόκληρη εποχή Ψυχαγωγία 11:20, 11.10.2023 linkedin

Ο φωτογραφικός μύθος της Ντοροθέα Λανγκ γεννήθηκε μία μέρα του 1936 στην ύπαιθρο του Νίπομο της Καλιφόρνια