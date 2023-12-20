«Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου» : Survivors και My Style Rocks σε μαγειρέματα για καλό σκοπό

Το στυλ συναντά την επιβίωση στο σημερινό εορταστικό επεισόδιο και δύο αγαπημένοι Survivors διαγωνίζονται απέναντι σε δύο φετινές διαγωνιζόμενες του My Style Rocks. Ο Νίκος Μπάρτζης και ο Στάθης Σχίζας μπαίνουν στη στολισμένη κουζίνα της «Μαμάς» για να μαγειρέψουν με αντιπάλους την Αμάντα και τη Διονυσία. Ο Μάρκος Σεφερλής δίνει το σύνθημα και η μαγειρική αναμέτρηση για καλό σκοπό ξεκινά!

Δείτε το τρέιλερ

O Νίκος και o Στάθης φορούν τις ποδιές τους και ρίχνονται στη μαγειρική μάχη. Ο Στάθης αφήνει κατά μέρος τη μαγειρική και παραδίδει μαθήματα πυγμαχίας στον Μάρκο. Έτσι, πίσω από τον πάγκο της κουζίνας μπαίνει για λίγο ο Νίκος για να σώσει την κατάσταση. Θα αποσπάσει άραγε, υψηλή βαθμολογία από τον Έκτορα, η «χριστουγεννιάτικη βελουτέ σούπα με φάβα και καραμελωμένα κάστανα»;

Η Αμάντα και η Διονυσία, παίρνουν πόζες στην κουζίνα, σχολιάζουν το στυλ του Νίκου και του Στάθη και δίνουν συμβουλές για το τι θα φορεθεί φέτος τα Χριστούγεννα. Οι δυο τους θέλουν όσο τίποτα να παραδώσουν ένα σωστό «κριθαράκι με κοτόπουλο» και να κερδίσουν. Θα πάνε όμως τα πράγματα όσο καλά θα ήθελαν;

Ο Έκτορας Μποτρίνι πρέπει να αποφασίσει ποιο θα είναι το σημερινό νικητήριο ζευγάρι; Τα κορίτσια της μόδας ή τα αγόρια της επιβίωσης;



Το έπαθλο των 1.000 ευρώ του σημερινού επεισοδίου, θα διατεθεί μέσω του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ, σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.

