«Napoleon»: Το τελικό τρέιλερ της επικής παραγωγής του Ρίντλεϊ Σκοτ λίγο πριν από την πρεμιέρα

Η Sony Pictures Entertainment «αποκάλυψε» το τρίτο και τελευταίο τρέιλερ για την επική ταινία «Napoleon», με πρωταγωνιστή τον βραβευμένο με Όσκαρ Χοακίν Φοίνιξ (Joaquin Phoenix) στον εμβληματικό ρόλο του Γάλλου Αυτοκράτορα Ναπολέοντα Βοναπάρτη. Μέσα σε ένα λεπτό και μεταξύ χαρακτηριστικών αποσπασμάτων εμφανίζονται τίτλοι από τις πρώτες θετικές κριτικές που απέσπασε η ταινία, όπως των «BBC Culture», «Times», «Telegraph», καθώς και τα πέντε αστέρια από τον «Guardian».

Σε σκηνοθεσία Ρίντλεϊ Σκοτ (Ridley Scott) η πολυαναμενόμενη ιστορική ταινία με προϋπολογισμό 200 εκατ. δολαρίων «αποτυπώνει το ανελέητο ταξίδι του Ναπολέοντα στην εξουσία υπό το πρίσμα της εμμονικής, εκρηκτικής σχέσης του με τη μόνη αληθινή του αγάπη την αυτοκράτειρα Ιωσηφίνα ντε Μπωαρναί, προβάλλοντας τις οραματικές στρατιωτικές και πολιτικές τακτικές του, μέσα από μερικές από τις πιο απαιτητικές και δυναμικές σκηνές μάχης στην ιστορία του κινηματογράφου», αναφέρει η περιγραφή του. Στο πλάι του η υποψήφια για Όσκαρ Βανέσα Κέρμπι (Vanessa Kirby) ενώ το καστ συμπληρώνουν μεταξύ άλλων οι Ταχάρ Ραχίμ (Tahar Rahim), Μάθιου Νίνταμ (Matthew Needham), Λουντιβίν Σανιέ (Ludivine Sagnier), Μπεν Μάιλς (Ben Miles) και Φιλ Κόρνγουελ (Phil Cornwell).

Το σενάριο υπογράφει ο Ντέιβιντ Σκάρπα (David Scarpa) σε παραγωγή του ίδιου του σκηνοθέτη και των Κέβιν Γουόλς (Kevin Walsh), Μάρκ Χάφαμ( Mark Huffam) και Χοακίν Φίνιξ.

Η διάρκειας δύο ωρών και 37 λεπτών παραγωγή θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 22 Νοεμβρίου μία ημέρα αργότερα στην χώρα μας ενώ στη συνέχεια, θα είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα του Apple TV+.

Δείτε το τρίτο και τελευταίο τρέιλερ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

