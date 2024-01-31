Anne Hathaway: Πρωταγωνιστεί στη ρομαντική κωμωδία «The Idea of You»

Η Amazon MGM Studios ανακοίνωσε σε δελτίο Τύπου ότι η ρομαντική κωμωδία θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα της στις 16 Μαρτίου, τη βραδιά λήξης του SXSW.

Η ταινία «The Idea of You» βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Ρόμπιν Λι. Σκηνοθέτης της ταινίας είναι ο Μάικλ Σοουγουόλτερ, ο οποίος συνυπογράφει το σενάριο με την Τζένιφερ Γουέστφελντ.

Η Αν Χάθαγουεϊ πρωταγωνιστεί ως ανύπαντρη μητέρα που ξεκινά ένα απροσδόκητο ειδύλλιο με τον 24χρονο τραγουδιστή της πιο διάσημης μπάντας αγοριών στον πλανήτη, τους August Moon.

'The Idea of You' Starring Anne Hathaway and Nicholas Galitzine to Close SXSW 2024 https://t.co/F0sbeGOTJU — Variety (@Variety) January 30, 2024

Όταν η πρωταγωνίστρια πρέπει να συνοδέψει την έφηβη κόρη της στο Μουσικό Φεστιβάλ Coachella έχει μια τυχαία συνάντηση με τον τραγουδιστή και υπάρχει μια στιγμιαία, αναμφισβήτητη σπίθα. Καθώς ξεκινούν ένα ρομαντικό ειδύλλιο η ιδιότητα του σούπερ σταρ του καλλιτέχνη θέτει αναπόφευκτες προκλήσεις στη σχέση τους και εκείνη σύντομα ανακαλύπτει ότι η ζωή κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας μπορεί να είναι κάτι περισσότερο από ό,τι προσδοκά, αναφέρεται σε επίσημη περίληψη της ταινίας.

Το SXSW Conference & Festivals διοργανώνεται στο Ώστιν του Τέξας κάθε χρόνο με μουσική, κινηματογράφο, παρουσιάσεις και σεμινάρια επιχειρηματικότητας, νέων τεχνολογιών και εκπαίδευσης.

Φέτος το Φεστιβάλ πραγματοποιείται από τις 8 έως τις 16 Μαρτίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

