Anne Hathaway: Πρωταγωνιστεί στη ρομαντική κωμωδία «The Idea of You»

Η ταινία θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στις 16 Μαρτίου, τη βραδιά λήξης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου SXSW

Η Anne Hathaway

Η Amazon MGM Studios ανακοίνωσε σε δελτίο Τύπου ότι η ρομαντική κωμωδία θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα της στις 16 Μαρτίου, τη βραδιά λήξης του SXSW.

Η ταινία «The Idea of You» βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Ρόμπιν Λι. Σκηνοθέτης της ταινίας είναι ο Μάικλ Σοουγουόλτερ, ο οποίος συνυπογράφει το σενάριο με την Τζένιφερ Γουέστφελντ.

Η Αν Χάθαγουεϊ πρωταγωνιστεί ως ανύπαντρη μητέρα που ξεκινά ένα απροσδόκητο ειδύλλιο με τον 24χρονο τραγουδιστή της πιο διάσημης μπάντας αγοριών στον πλανήτη, τους August Moon.

Όταν η πρωταγωνίστρια πρέπει να συνοδέψει την έφηβη κόρη της στο Μουσικό Φεστιβάλ Coachella έχει μια τυχαία συνάντηση με τον τραγουδιστή και υπάρχει μια στιγμιαία, αναμφισβήτητη σπίθα. Καθώς ξεκινούν ένα ρομαντικό ειδύλλιο η ιδιότητα του σούπερ σταρ του καλλιτέχνη θέτει αναπόφευκτες προκλήσεις στη σχέση τους και εκείνη σύντομα ανακαλύπτει ότι η ζωή κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας μπορεί να είναι κάτι περισσότερο από ό,τι προσδοκά, αναφέρεται σε επίσημη περίληψη της ταινίας.

Το SXSW Conference & Festivals διοργανώνεται στο Ώστιν του Τέξας κάθε χρόνο με μουσική, κινηματογράφο, παρουσιάσεις και σεμινάρια επιχειρηματικότητας, νέων τεχνολογιών και εκπαίδευσης.

Φέτος το Φεστιβάλ πραγματοποιείται από τις 8 έως τις 16 Μαρτίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: ηθοποιός ταινία
