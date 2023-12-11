My Style Rocks στον ΣΚΑΪ: Nικήτρια η Μιμή- Αποχώρησε η Δώρα Ανδριοπούλου

Αρκετά δύσκολο αποδείχθηκε το σημερινό Gala του My Style Rocks στον ΣΚΑΪ, αφού δεν ήταν λίγες οι διαγωνιζόμενες που βρέθηκαν εκτός θέματος...

Το κόκκινο χρώμα σε κάποιες εμφανίσεις έγινε μπορντό ενώ σε άλλα looks φάνηκε να λείπει το passion!

Το φόρεμα της Διονυσίας δεν είχε την εφαρμογή που θα το έκανε άψογο για την περίσταση ενώ η Απολλεών αντί για «κόκκινη πινελιά» είχε μπορντό.

Η Αμάντα σχεδίασε μόνη της το σύνολό της κερδίζοντας τις εντυπώσεις για την έμπνευση, η υλοποίηση όμως φάνηκε πρόχειρη.

Η εμφάνιση της Χριστιάννας υστερούσε σε passion ενώ της Μιμή χαρακτηρίστηκε πολύ καλή και εντός θέματος. Η εμφάνιση της Ελεάνας δεν απέσπασε τη βαθμολογία που προσδοκούσε ενώ η αιτιολόγηση της Γεωργίας για το βαθμό που της έδωσε έφερε αντιδράσεις από τις υπόλοιπες διαγωνιζόμενες και την κριτική επιτροπή.

Το look της Γεωργίας ήταν εντός θεματολογίας αν και κάποιες αλλαγές θα μπορούσαν να γίνουν. Η Δώρα θεωρήθηκε χρωματικά εκτός θέματος ενώ παρότι εντυπωσιακό εκτός θεωρήθηκε και το look της Μορτασίας.

Με την ολοκλήρωση του διαγωνιστικού μέρους νικήτρια αναδείχθηκε η Μιμή η οποία διανύει μόλις την πρώτη της εβδομάδα στο My Style Rocks!

Στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης βρέθηκαν η Απολλεών, η Μορτασία και η Δώρα.

Οι υπόλοιπες διαγωνιζόμενες μοιράστηκαν ανάμεσα στις δύο πρώτες με την Απολλεών να συγκεντρώνει τελικά τις περισσότερες θετικές ψήφους από τις fashionistas.

Μπροστά στην κριτική επιτροπή έφτασαν η Μορτασία και η Δώρα με τους κριτές να αποφασίζουν από το My Style Rocks να αποχωρήσει η Δώρα.

MY STYLΕ ROCKS, καθημερινά στις 14.50, στον ΣΚΑΪ



