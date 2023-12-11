Η Μαράια Κάρεϊ επί σκηνής με την Αριάνα Γκράντε και την Τζένιφερ Χάντσον

Η «βασίλισσα των Χριστουγέννων» Μαράια Κάρεϊ (Mariah Carey) ένωσε τις δυνάμεις της με την ποπ σταρ Αριάνα Γκράντε (Ariana Grande) και την βραβευμένη με Όσκαρ Τζένιφερ Χάντσον (Jennifer Hudson) στο πλαίσιο της περιοδείας της «Merry Christmas One and All» στο εμβληματικό Madison Square Garden της Νέας Υόρκης.

Το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα καθώς η Γκράντε και η Χάντσον έκαναν μια μεγαλοπρεπή είσοδο στη σκηνή και τραγούδησαν όλες μαζί το «Oh Santa!» από το άλμπουμ της Κάρεϊ που κυκλοφόρησε το 2010 «Merry Christmas II You».

Σημειώνεται ότι είναι η δεύτερη φορά από το 2020 που οι τρεις σταρ κάνουν μαζί επίδειξη φωνητικών ικανοτήτων ερμηνεύοντας το ίδιο τραγούδι στη σκηνή του χριστουγεννιάτικου σόου της Κάρεϊ προσφέροντας μια μοναδική και αξέχαστη εμπειρία στους θαυμαστές τους.

Μετά το χριστουγεννιάτικο σόου η Κάρεϊ ευχαρίστησε τις διάσημες καλλιτέχνιδες με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μία ακόμη ιδιαίτερη στιγμή της συναυλίας ήταν, όταν ανάμεσα στις μεγαλύτερες επιτυχίες της η Μαρία Κάρεϊ ερμήνευσε το «Merry Christmas One And All!» με τα παιδιά της, Μαρόκαν και Μονρό τα οποία μοιράζεται με τον πρώην σύζυγό της Νικ Κάνον. Σύμφωνα με το ΕΤ, η μίνι περιοδεία της ολοκληρώνεται στις 17 Δεκεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.