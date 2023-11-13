Οι Πανθέοι: Ο Κίτσος αντιμετωπίζει τη σκληρότητα της μητέρας του - Δείτε το sneak preview

Ήρωες απεγνωσμένοι, ανήμποροι και εγκλωβισμένοι στα πάθη τους και τα μυστικά τους, στο νέο επεισόδιο της σειράς «Οι Πανθέοι», απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ.

Ο Ανδρέας είναι καθ’ οδόν για την Κόρινθο και η Μάρμω με τον Κίτσο πια έχουν δυο επιλογές. Να μείνουν και να αντιμετωπίσουν τον Ανδρέα ή να χωρίσουν. Ο Κίτσος είναι αποφασισμένος για το πρώτο… Η Μάρμω όμως, δεν είναι και τόσο σίγουρη και πρέπει να πάει μία δύσκολη απόφαση…

Δείτε το sneak preview:

Παράλληλα, στην Αθήνα, η Δέσποινα έχει διαβάσει το γράμμα της Μάρμως προς τον Κίτσο και πλέον ξέρει κι αυτή την αλήθεια για την απιστία της στον αδελφό της. Γίνεται έξαλλη με το γιο της και ο τελευταίος αναγκάζεται να δει το σκληρό της πρόσωπο…

Ο Στάθης θα υπερασπιστεί για μια ακόμη φορά τη Ματούλα και θα συνειδητοποιήσει πλέον πως αυτή είναι η γυναίκα που θέλει να περάσει όλη τη ζωή του μαζί της. Η Ματούλα όμως βρίσκεται μπροστά σε ένα τεράστιο δίλημμα…

Ο Μαρμάρης, αφού μαθαίνει κάποιες ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τη Ματούλα βάζει μπροστά ένα νέο σατανικό σχέδιο που θα επηρεάσει τις ζωές των δυο κοριτσιών, και της Ματούλας αλλά και της αδερφής της, της Πέλλας…

Η Ιλαρία μαθαίνει την αλήθεια για το μυστικό της κατάρας, ενώ η Χρυσοστόμη προσπαθεί να πείσει την Καλή να πάρει πίσω την κατάρα. Η τελευταία, όχι μόνο δεν δέχεται, αλλά δίνει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα…

Δείτε το trailer:

Και όσο συμβαίνουν όλα αυτά σε Αθήνα και Κόρινθο, στο Γραμματικό, η Θάλεια, μετά από τις πιέσεις της Μερόπης, θα αποφασίσει να δεχτεί να παντρευτεί. Όμως θα θέσει τους δικούς της όρους…

Ποια θα είναι η απόφαση της Μάρμως για τη σχέση της με τον Κίτσο αλλά και τον Ανδρέα;

Πώς θα αντιδράσει η Δέσποινα όταν επιβεβαιώσει την παράνομη σχέση του γιου της με τη γυναίκα του αδερφού της;

Γιατί η Καλή δεν παίρνει πίσω την κατάρα και ποιος είναι ο ρόλος της Χρυσοστόμης;

instagram.com/pantheoi.official/

facebook.com/pantheoi.official/

#Pantheoi

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.