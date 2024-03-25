Οι ταινίες της εβδομάδας που θα δούμε σε TV και πλατφόρμες

Έγκλημα στο Χόλιγουντ στο COSMOTE CINEMA 1HD, 25/03 στις 23:15

Ταινία δράσης αμερικανικής παραγωγής του 2021

Σκηνοθεσία: Τιμ Κίρκμπι, Ηθοποιοί: Τσάρλι Χάναμ, Μελ Γκίμπσον, Μορίνα Μπακάριν

Ένας πρώην αστυνομικός έχει εγκαταλείψει τον πολιτισμό και απολαμβάνει την ήρεμη ζωή στο δάσος. Μέχρι που πείθεται να επιστρέψει στην ενεργό δράση για να ερευνήσει μια υπόθεση δολοφονίας με βασικό ύποπτο έναν εκκεντρικό ηθοποιό.

Baywatch στο COSMOTE CINEMA 1HD, 26/03 στις 23:15

Κωμωδία αμερικανικής παραγωγής του 2017

Σκηνοθεσία: Σεθ Γκόρντον, Ηθοποιοί: Ντουέιν Τζόνσον, Ζακ Έφρον, Αλεξάντρα Νταντάριο

Ο έμπειρος ναυαγοσώστης Μιτς Μπιουκάνον συνεργάζεται με έναν υπερφίαλο πρωταθλητή κολύμβησης ώστε να ξεσκεπάσουν τη δράση μιας εγκληματικής οργάνωσης που διακινεί ναρκωτικά, σπέρνει πτώματα κι απειλεί την ασφάλεια της παραλίας.

Fear the Night στο COSMOTE CINEMA 2HD, 27/03 στις 22:00

Θρίλερ αμερικανικής παραγωγής του 2023

Σκηνοθεσία: Νιλ Λαμπιούτ, Ηθοποιοί: Μάγκι Κιου, Ιτο Αγκάιρε, Φίλιπ Μπερκ

ΠΡΕΜΙΕΡΑ. Ladies First. Το πάρτι μιας παρέας γυναικών σε μια απομονωμένη αγροικία διακόπτεται απότομα από την εισβολή μιας ομάδας αντρών με απειλητικές διαθέσεις. Μόνη ελπίδα σωτηρίας για τις καλεσμένες, η βετεράνος πολέμου που βρίσκεται ανάμεσά τους.

Το Ένστικτο της Επιβίωσης στην ΕΡΤ3, 28/03 στις 23:00

Δραματική ταινία, παραγωγής Ηνωμένου Βασιλείου του 2017

Σκηνοθεσία: Πάντι Κόνσινταϊν, Ηθοποιοί: Πάντι Κόνσινταϊν, Τζόντι Oυίτακερ, Πολ Πόπλγουελ

Ο Μάτι Μπέρτον είναι παγκόσμιος πρωταθλητής του μποξ. Πλησιάζοντας το τέλος της καριέρας του, θέλει να βγάλει χρήματα για να εξασφαλίσει μια άνετη ζωή στη σύζυγό του Έμμα και στη μικρή τους κόρη Μία. Κατά τη διάρκεια ενός πολύωρου αγώνα, ο Μάτι τραυματίζεται σοβαρά και πέφτει σε κώμα. Όταν ξυπνά, ξεκινά ο πραγματικός αγώνας μιας και ο Μάτι που έχει χάσει τη μνήμη του και καλείται να ενώσει τη διαλυμένη ζωή του κομμάτι-κομμάτι. Μία όμορφη και δυνατή ιστορία για την απώλεια και τελικά τη νίκη.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.