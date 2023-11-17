«Mary & George»: Δείτε τη Julianne Moore ως παντοδύναμη κόμισσα του Μπάκιγχαμ

Την αδίστακτη κόμισσα του Μπάκιγχαμ, Μέρι Βίλιερ, η οποία ήταν πολύ αγαπητή στη βασιλική οικογένεια υποδύεται η πολυβραβευμένη ηθοποιός Τζούλιαν Μουρ στη δραματική σειρά επτά μερών, «Mary & George». Μαζί της εμφανίζεται ο Νίκολας Γκαλιτζίν.

Η νέα δραματική σειρά εποχής, η οποία είναι εμπνευσμένη από το βιβλίο του Μπέντζαμιν Γούλεϊ, «The King's Assassin», γυρίζει τον χρόνο πίσω στην Αγγλία του 17ου αιώνα για να αφηγηθεί την εκπληκτική ιστορία αυτής της γυναίκας, η οποία διαπαδαγώγησε τον όμορφο και χαρισματικό γιο της, Τζορτζ, για να αποπλανήσει τον βασιλιά Ιάκωβο Α΄ για να γίνει ο παντοδύναμος εραστής του.

Το teaser που κυκλοφόρησε προσφέρει μία πρώτη εικόνα για το πώς «μέσα από εξωφρενικές ραδιουργίες, μια φτωχή γυναίκα χρησιμοποιώντας τη δύναμη και την εξυπνάδα της, γίνεται μία από τις πλουσιότερες έχοντας στο πλάι της τον πιο ισχυρό γιο που υπήρξε ποτέ στην αγγλική αυλή σε μια δύσκολη εποχή για τη χώρα».

Το σενάριο της σειράς έχει γραφτεί από τον Βρετανό θεατρικό συγγραφέα Ντέιβιντ Μουρ, ο οποίος είναι και στην παραγωγή μαζί με τους Όλιβερ Χερμάνους, Τζούλιαν Μουρ και Λίζα Μάρσαλ. Ο Χερμάνους είναι ο βασικός σκηνοθέτης της σειράς. Το καστ συμπληρώνουν ο Τόνι Κάραν στον ρόλο του «Βασιλιά της Μεγάλης Βρετανίας και της Ιρλανδίας» και οι Λόρι Ντέιβιντσον, Τρίνε Ντίρχολμ και Σον Γκίλντερ, μεταξύ άλλων.

Σύμφωνα με το Deadline, το Mary & George» αναμένεται να προβληθεί το 2024 από το Sky Atlantic στο Ηνωμένο Βασίλειο και από το Starz στις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

