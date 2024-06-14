Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μελισσουργός Θεσσαλονίκης.

Επιχειρούν 37 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο τμήμα της 2ης ΕΜΟΔΕ,15 οχήματα, 1 Ε/Π και 2 Α/Φ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μελισσουργός Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 37 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο τμήμα της 2ης ΕΜΟΔΕ,15 οχήματα, 1 Ε/Π και 2 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 14, 2024

Πηγή: skai.gr

