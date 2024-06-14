Λογαριασμός
Μεγάλη φωτιά στον Μελισσουργό Θεσσαλονίκης - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Επιχειρούν 37 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο τμήμα της 2ης ΕΜΟΔΕ,15 οχήματα, 1 Ε/Π και 2 Α/Φ

Φωτιά

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μελισσουργός Θεσσαλονίκης.

Επιχειρούν 37 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο τμήμα της 2ης ΕΜΟΔΕ,15 οχήματα, 1 Ε/Π και 2 Α/Φ.

