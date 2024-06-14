Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μελισσουργός Θεσσαλονίκης.
Επιχειρούν 37 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο τμήμα της 2ης ΕΜΟΔΕ,15 οχήματα, 1 Ε/Π και 2 Α/Φ.
Πηγή: skai.gr
