Αυξάνεται το ενδιαφέρον ξένων αγοραστών για τις κατοικίες στο Ελληνικό, στο πλαίσιο της αστικής ανάπλασης που βρίσκεται σε εξέλιξη στην πρώην έκταση του αεροδρομίου, μετά και την έναρξη της ενημερωτικής καμπάνιας για το έργο σε μεγάλες αγορές του εξωτερικού, σε συνδυασμό με τα εκτενή διεθνή δημοσιεύματα.

Στη διάρκεια ενημέρωσης αναλυτών μέσω τηλεδιάσκεψης, με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας, ο Χάρης Γκορίτσας, Chief Financial Officer της LAMDA Development, ανέφερε ότι το 30% των συμβολαίων που έχουν υπογραφεί για τα οικιστικά ακίνητα στη νέα έξυπνη και πράσινη γειτονιά Little Athens που αναπτύσσεται στο Ελληνικό, αφορά αγοραστές από το εξωτερικό.

Η LAMDA, όπως έχει ανακοινωθεί, έχει ξεκινήσει τη διάθεση επιλεγμένων διαμερισμάτων στη Little Athens, με τις κρατήσεις από ενδιαφερόμενους αγοραστές να ανέρχονται σε 206 διαμερίσματα ή περίπου 60% αυτών των επιλεγμένων διαμερισμάτων. Ο κ. Γκορίτσας ανέφερε επίσης ότι σε εξέλιξη βρίσκεται και ο διαγωνισμός για την πώληση οικοπέδων σε περιοχές του Ελληνικού με τις πρώτες συναλλαγές να ολοκληρώνονται τον επόμενο μήνα, γεγονός που θα επιταχύνει την αύξηση της κερδοφορίας.

H LAMDA Development ανακοίνωσε ενοποιημένα κέρδη EBITDA 40,2 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο 2024 (πενταπλάσια αύξηση έναντι του 2023), λόγω των εξαιρετικών επιδόσεων των εμπορικών κέντρων, των μαρινών και του έργου στο Ελληνικό.

Οι ταμειακές εισπράξεις ξεπέρασαν τα 670 εκατ. ευρώ

Οι συνολικές ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων στο έργο Ελληνικού συνεχίζουν να αυξάνονται με πάνω από 670 εκατ. εισπράξεις μέχρι σήμερα, όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της LAMDA Development Οδυσσέας Αθανασίου, με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων. Οι πωλήσεις το πρώτο τρίμηνο 2024 πενταπλασιάστηκαν σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρσι, ενώ οι κατασκευαστικές εργασίες βρίσκονται πλέον σε εξέλιξη σχεδόν σε όλες τις αναπτύξεις στο παράκτιο μέτωπο, συγκεκριμένα στο Riviera Tower, στα Cove Residences, στα Cove Villas, στο Park Rise, στο Sports Complex και στο έργο της υπογειοποίησης της λεωφόρου Ποσειδώνος. Στο μέλλον, είπε ο κ. Αθανασίου, αναμένεται περαιτέρω επιτάχυνση των κατασκευαστικών εργασιών στο έργο του Ελληνικού, καθώς και την έναρξη των εργασιών στη Riviera Galleria και στο The Ellinikon Mall, τα οποία κατά την ολοκλήρωση τους θα διπλασιάσουν σχεδόν την κερδοφορία EBITDA του ομίλου LAMDA MALLS

Εμπορικές μισθώσεις

Σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, επιτεύχθηκε σημαντική πρόοδος στις εμπορικές μισθώσεις για τους δύο υπό ανάπτυξη προορισμούς λιανικού εμπορίου και ψυχαγωγίας στο έργο του Ελληνικού. Συγκεκριμένα, έχουν συμφωνηθεί Heads of Terms (HoT) με μισθωτές για 70% της Συνολικής Μεικτής Εκμισθώσιμης Επιφάνειας (GLA) στο The Ellinikon Mall (πρώην Vouliagmenis Mall) και 62% του GLA στη Riviera Galleria, σε υψηλότερες τιμές έναντι των εμπορικών κέντρων σε λειτουργία, γεγονός που αντικατοπτρίζει τόσο τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη μιας αγοράς με χαμηλή προσφορά, καθώς και το ισχυρό ενδιαφέρον των εμπόρων για αυτές τις νέες αναπτύξεις. Στόχος είναι στο τέλος του έτους να έχουν ολοκληρωθεί συμφωνίες HoT για 83% του GLA στο The Ellinikon Mall και 75% του GLA στο The Ellinikon Mall και 75% του GLA στη Riviera Galleria.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

