Ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζει την αγανάκτηση του για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση έναρξης του έργου κατασκευής του νέου δημαρχιακού μεγάρου Αγ παρασκευής και δεσμεύεται ότι σύντομα θα προχωρήσει.

Μάλιστα παραθέτει το χρονικό των καθυστερήσεων και των παραλείψεων που έχουν καθηλώσει το έργο στα χαρτιά και τονίζει ότι «θα λογοδοτήσουν όσοι ευθύνονται για τους λάθος χειρισμούς, τις χρόνιες καθυστερήσεις και κυρίως για τα χρήματα που δαπανήθηκαν χωρίς αντίκρισμα».

Στη μακροσκελή ανάρτηση του με το χρονικό της υπόθεσης, επισημαίνει τα σοβαρά προβλήματα ,που παρουσιάστηκαν από την αρχή, με μεγαλύτερο όλων τη διαπιστωθείσα απόκλιση του τοπογραφικού, πάνω στο οποίο βασίστηκε και υλοποιήθηκε η μελέτη των υπηρεσιών του Δήμου για το έργο. «Με άλλα λόγια, το έργο δημοπρατήθηκε… με ΛΑΘΟΣ τοπογραφικό διάγραμμα», υπογραμμίζει χαρακτηριστικά.

Σημειώνει ότι η σχετική σύμβαση είχε υπογραφεί στις 6 Δεκεμβρίου 2017, μεταξύ προηγούμενης διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής που θα χρηματοδοτούσε το έργο προϋπολογισμού ύψους 11.949.514 ευρώ και του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

- Η δε εργολαβική σύμβαση υπεγράφη τρία χρόνια αργότερα, (21 Δεκεμβρίου 2020).

Ωστόσο, η δημοτική αρχή παρά τις έγγραφες και προφορικές οχλήσεις για αλλαγή του τοπογραφικού διαγράμματος, δεν προέβη ποτέ σε διορθωτικές ενέργειες, με αποτέλεσμα τα προβλήματα να πολλαπλασιάζονται. Προκειμένου να μη χαθεί άλλος χρόνος, η Περιφέρεια Αττικής ξεκίνησε τις εκσκαφές, μέχρι να κατατεθεί η τροποποιημένη μελέτη, η οποία ποτέ δεν έφθασε.

Συν τοις άλλοις, προσθέτει ο περιφερειάρχης, κατά τη διάρκεια των χωματουργικών εργασιών, διαπιστώθηκε ότι απαιτούνται πρόσθετα μέτρα ενίσχυσης και αντιστήριξης των σκαμμάτων, με ασυνέπεια, τη σύναψη συμπληρωματικής μελέτης για τις πρόσθετες εργασίες, ύψους 1.413.835 ευρώ, ποσό που βάρυνε πλέον τον Δήμο Αγίας Παρασκευής.

Ο τραγέλαφος συνεχίστηκε καθώς η σχετική σύμβαση υπεγράφη στις 16 Φεβρουαρίου 2023, αλλά ο ανάδοχος του έργου είχε διακόψει τις εργασίες από τις 30 Αυγούστου του 2022 και αποχώρησε οριστικά επικαλούμενος μεγάλη αύξηση στην τιμή των υλικών.

Όπως επισημαίνει ο κ. Χαρδαλιάς, έπειτα από επτά χρόνια καθυστερήσεων και σοβαρών λαθών, για τα οποία δεν ευθύνεται η Περιφέρεια Αττικής, «και αφού οι υπηρεσίες μας εξάντλησαν όλες τις παρεχόμενες από το νόμο δυνατότητες με τη χορήγηση παράτασης οριακής προθεσμίας στον εργολάβο, το έργο τελικώς εγκαταλείφθηκε» - κοινώς διαλύθηκε στις 31 Μαΐου φέτος.

Όσον αφορά στην επόμενη μέρα, ο Ν. Χαρδαλιάς δεσμεύεται ότι θα διασφαλίσει τους απαραίτητους πόρους και θα επιβλέψει την εξέλιξη της ανέγερσης του μεγάρου, «μέχρι αυτό να παραδοθεί στην κοινωνία».

Με αφορμή το θέμα ο ίδιος δηλώνει χαρακτηριστικά «Έχω μάθει να μιλώ πάντα με καθαρές κουβέντες. Συμφωνίες, που δεν θα εξασφαλίζουν την ολοκλήρωση του έργου, δεν τις αποδεχόμαστε. Και θα αναζητήσουμε ευθύνες από όλους όσοι διαχειρίστηκαν αμελώς και λανθασμένα αυτό το εμβληματικό έργο. Δεν θα σταματήσουμε μέχρι αυτές οι ευθύνες να επιμεριστούν σε εκείνους που κατάφεραν να καταστήσουν κενό γράμμα ένα όνειρο, πολλών ετών, των κατοίκων του Δήμου Αγίας Παρασκευής», τονίζει. Και καταλήγει: «Χωρίς να χάνουμε χρόνο, κινούμε άμεσα τις διαδικασίες, ώστε το Δημαρχείο Αγίας Παρασκευής να γίνει πραγματικότητα».

Αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας, τον Ιανουάριο του 2024, είχαμε να διαχειριστούμε μια δυσάρεστη κατάσταση, την ουσιαστική εγκατάλειψη του έργου του Δημαρχείου της Αγίας Παρασκευής, για την οποία η νέα περιφερειακή μας αρχή δεν φέρει την παραμικρή ευθύνη, αλλά έχει την ισχυρότατη βούληση να επιλύσει. Όπως άλλωστε έχουμε αποδείξει, στην πράξη, ότι κάνουμε για κάθε πρόβλημα.

Προς αποκατάσταση της αλήθειας και σε απάντηση δημοσιευμάτων, αλλά και ανακοινώσεων επικεφαλής παρατάξεων του Δήμου Αγίας Παρασκευής, θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Με σεβασμό στους πολίτες της Αγίας Παρασκευής. Και με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντί τους.

Για το εμβληματικό αυτό έργο, με προϋπολογισμό 11.943.514,10 € και χρηματοδότηση από πόρους της Περιφέρειας Αττικής, υπεγράφη σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας και του Δήμου Αγίας Παρασκευής στις 6/12/2017, βάσει της οποίας έγινε η δημοπράτηση από την Περιφέρεια στις 30/07/2018, ενώ η εργολαβική σύμβαση υπεγράφη την 21/12/2020.

Ήδη από την έναρξη των εργασιών παρουσιάστηκαν σοβαρά προβλήματα, με μεγαλύτερο όλων την διαπιστωθείσα απόκλιση του τοπογραφικού, πάνω στο οποίο βασίστηκε και υλοποιήθηκε η μελέτη των υπηρεσιών του Δήμου για το έργο.

Δηλαδή με απλά λόγια, το έργο δημοπρατήθηκε με ΛΑΘΟΣ τοπογραφικό διάγραμμα.

Δυστυχώς, η προηγούμενη Δημοτική Αρχή της Αγίας Παρασκευής, παρά τις συνεχείς έγγραφες και προφορικές οχλήσεις των υπηρεσιών μας, δεν προέβη ποτέ στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, με αποτέλεσμα να συνεχιστούν και να γιγαντωθούν τα προβλήματα στην εξέλιξη των εργασιών.

Η προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή ξεκίνησε το έργο της εκσκαφής, εν αναμονή της τροποποιημένης μελέτης από τον Δήμο, η οποία όμως δεν κατατέθηκε ως όφειλε.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια των χωματουργικών εργασιών, διαπιστώθηκε ότι απαιτούνται πρόσθετα μέτρα ενίσχυσης και αντιστήριξης των σκαμμάτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, κρίθηκε αναγκαία η σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης για την εκτέλεση των πρόσθετων εργασιών, συνολικού κόστους 1.413.835.68 €, με τη δαπάνη να βαρύνει τον Δήμο Αγίας Παρασκευής.

Η σχετική σύμβαση υπεγράφη στις 16/2/2023, ενώ ο ανάδοχος του έργου είχε ήδη διακόψει τις εργασίες του από τις 30/08/2022.

Έπειτα, λοιπόν, από επτά χρόνια καθυστερήσεων και σοβαρών λαθών, για τα οποία -επαναλαμβάνω- δεν ευθύνεται η Περιφέρεια Αττικής, και αφού οι υπηρεσίες μας εξάντλησαν όλες τις παρεχόμενες από το νόμο δυνατότητες με τη χορήγηση παράτασης οριακής προθεσμίας στον εργολάβο, το έργο τελικώς εγκαταλήφθηκε - διαλύθηκε στις 31/05/2024.

Στόχος της διοίκησής μας όλους αυτούς τους μήνες, ήταν να εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες, που προβλέπονται αυστηρά από τον νόμο, ώστε το έργο να συνεχιστεί και -κυρίως- να ολοκληρωθεί.

Παρά όμως τις δεδηλωμένες προθέσεις μας προς αυτή την κατεύθυνση, ο ανάδοχος δήλωσε αδυναμία ανταπόκρισης στις απαιτήσεις του έργου και επικαλούμενος μεγάλες αυξήσεις στις τιμές των υλικών, αποφάσισε να αποχωρήσει.

Θέλουμε να είμαστε απολύτως ειλικρινείς με τους πολίτες της Αγίας Παρασκευής. Όπως έχουμε δεσμευτεί ότι θα είμαστε ειλικρινείς, με κάθε πολίτη, σε κάθε γειτονιά της Αττικής μας.

Και έχω μάθει να μιλώ πάντα με καθαρές κουβέντες! Συμφωνίες, που δεν θα εξασφαλίζουν την ολοκλήρωση του έργου, δεν τις αποδεχόμαστε.

Και θα αναζητήσουμε ευθύνες από όλους όσοι διαχειρίστηκαν αμελώς και λανθασμένα αυτό το εμβληματικό έργο.

Και να είστε σίγουροι ότι δεν θα σταματήσουμε μέχρι αυτές οι ευθύνες να επιμεριστούν σε εκείνους που κατάφεραν να καταστήσουν κενό γράμμα ένα όνειρο, πολλών ετών, των κατοίκων του Δήμου.

Οι υπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση θα λογοδοτήσουν για τους λάθους χειρισμούς, για τις καθυστερήσεις και κυρίως για τα χρήματα του φορολογούμενου Έλληνα πολίτη που δαπανήθηκαν χωρίς τελικό αντίκρισμα.

Ταυτόχρονα θέλω να διαβεβαιώσω τους πολίτες της Αγίας Παρασκευής ότι τόσο εγώ προσωπικά, όσο και το σύνολο της διοίκησης της Περιφέρειας, δεσμευόμαστε ότι θα διασφαλίσουμε τους απαραίτητους πόρους και θα επιβλέψουμε την εξέλιξη του έργου, μέχρι αυτό να παραδοθεί στην κοινωνία.

Χωρίς να χάνουμε χρόνο, κινούμε άμεσα τις διαδικασίες, ώστε το Δημαρχείο Αγίας Παρασκευής να γίνει πραγματικότητα.

Γιατί αυτό που έχουν ανάγκη οι πολίτες, για εμάς αποτελεί αδιαπραγμάτευτο στόχο.

Και σε αυτό δεν κάνουμε βήμα πίσω.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

