Το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στην Όπερα του Καΐρου

Το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής ταξίδεψε στην Αίγυπτο και παρουσίασε με μεγάλη επιτυχία δύο παραστάσεις χορού στην Όπερα του Καΐρου. Στις 6 Ιουνίου 2024 παρουσιάστηκε ο «Χορός με τη σκιά μου» σε μουσική Μάνου Χατζιδάκι και χορογραφία Κωνσταντίνου Ρήγου, ενώ στις 7 Ιουνίου 2024 παρουσιάστηκε το δίπτυχο σύγχρονου χορού με τίτλο «Return of the Summer», σε μουσική Γιώργου Κουμεντάκη και Εκτόρ Μπερλιόζ και χορογραφίες Γιάννη Μανταφούνη και Κωνσταντίνου Ρήγου.

Η περιοδεία υλοποιήθηκε με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Με τον «Χορό με τη σκιά μου» ξεκίνησε η διήμερη περιοδεία του Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στην Όπερα του Καΐρου, η οποία τράβηξε τα φώτα των αιγυπτιακών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον του κοινού της Αιγύπτου για το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Η εξαιρετική επίδοση των χορευτών στην εντυπωσιακή χορογραφία του διευθυντή του Μπαλέτου της ΕΛΣ Κωνσταντίνου Ρήγου ενθουσίασε το κοινό, που επιβράβευσε τους συντελεστές με ένα θερμό χειροκρότημα. Μέσα από την οικουμενικότητα των τριών εμβληματικών έργων - «Ο κύκλος του CNS», «Ο καπετάν Μιχάλης» και «Το καταραμένο φίδι»- του σπουδαίου Έλληνα συνθέτη Μάνου Χατζιδάκι, η παράσταση συγκίνησε. Τα κοστούμια υπέγραψαν οι Deux Hommes και τα βίντεο ο Βασίλης Κεχαγιάς.

Τα έσοδα της πρώτης παράστασης διατέθηκαν για τη στήριξη του νοσοκομείου που ίδρυσε η Ελληνική Δράση Αφρικής στην πόλη Μπένι Σουέφ της Αιγύπτου.

Την επόμενη μέρα τη σκυτάλη πήρε το δίπτυχο σύγχρονου χορού «Return of the Summer». Στο πρώτο μέρος παρουσιάστηκε το «Point of No Return» σε χορογραφία και επιμέλεια κοστουμιών Γιάννη Μανταφούνη και μουσική Γιώργου Κουμεντάκη. Το σύγχρονο χορευτικό έργο με κινησιολογικά στοιχεία βαθιά ριζωμένα στην παράδοση του κλασικού χορού εντυπωσίασε το κοινό με την ενέργειά του. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάστηκε η χορογραφία «Les Nuits d'été» του Κωνσταντίνου Ρήγου σε μουσική Εκτόρ Μπερλιόζ.

Ένα έργο για τον έρωτα, τη μοναξιά, την αναζήτηση και το ταξίδι. Τα ιδιαίτερα κοστούμια ήταν των Deux Hommes.

Οι χορευτές της ΕΛΣ ανέδειξαν με δυναμισμό και ενέργεια τις αριστοτεχνικές χορογραφίες και δέχθηκαν θερμότατο χειροκρότημα από το κοινό, που έσπευσε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα στην Όπερα του Καΐρου για να παρακολουθήσει την παράσταση. Τους φωτισμούς των δύο παραστάσεων επιμελήθηκε ο Χρήστος Τζιόγκας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

