Θεσσαλονίκη: Στην ανακρίτρια οι 7 συλληφθέντες του κυκλώματος μαστροπών

Στην 5η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να απολογηθούν οι επτά συλληφθέντες που κατηγορούνται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης μαστροπείας.

Εις βάρος τους η εισαγγελέας Πρωτοδικών άσκησε ποινική δίωξη για τις εξής πράξεις (κάποιες κατά περίπτωση): διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, μαστροπεία και συνέργεια σ' αυτή, εμπορία ανθρώπων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, απάτη (τετελεσμένη και σε απόπειρα), άμεση συνέργεια στην προηγούμενη πράξη, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, ψευδής υπεύθυνη δήλωση και παράνομη κατοχή όπλου.

Με "βιτρίνα" τρεις επιχειρήσεις (δύο στη Θεσσαλονίκη και μια στις Σέρρες) που προσέφεραν δήθεν υπηρεσίες χαλάρωσης και σωματικής ευεξίας, το κύκλωμα εξέδιδε γυναίκες που αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα (μία εξ αυτών από την Ουκρανία) και εκμεταλλευόταν τα έσοδα από τα ερωτικά ραντεβού με πελάτες.

Το ίδιο κύκλωμα φαίνεται πως δραστηριοποιείτο επιπλέον σε δανεισμούς με τοκογλυφικούς όρους, ενώ οι διωκτικές αρχές έχουν στοιχεία στη διάθεσή τους που καταδεικνύουν ότι τα μέλη του σχεδίαζαν απάτες με εικονικά τροχαία ατυχήματα για να εξαπατήσουν ασφαλιστικές εταιρίες.

Μάλιστα, η δικογραφία περιλαμβάνει και δύο περιπτώσεις τετελεσμένης απάτης εις βάρος ασφαλιστικών εταιρειών.

Ανάμεσα στους επτά συλληφθέντες (ημεδαποί, ηλικίας 26 έως 54 ετών), είναι και τρεις γυναίκες, όπως επίσης ο 43χρονος φερόμενος ως «εγκέφαλος» της εγκληματικής οργάνωσης. Όλοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την επόμενη εβδομάδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

