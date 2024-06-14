Αντιμέτωπος με κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος ως υπαίτιος εμπρησμών που προκάλεσαν τεράστιες καταστροφικές πυρκαγιές τον Αύγουστο του 2021 στα Βίλια Αττικής, αναμένεται να δικαστεί από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο στις 25 Ιουνίου, πρώην Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας της περιοχής.

Η δίκη του πρώην Αντιδημάρχου, η οποία μετά από διακοπή αναμένεται να ξεκινήσει στις 25 του μήνα, αφορά τις καταστροφικές πυρκαγιές της 16ης και 23ης Αυγούστου 2021 που ξεκίνησαν σε περιοχές του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας.

Η πρώτη πυρκαγιά έκαιγε επί ημέρες σε μέτωπο που έφθανε σε περιοχές στους Δήμους Ελευσίνας, Μεγάρων και Λουτρακίου, ενώ και οι δύο φωτιές άφησαν πίσω τους τεράστιες καταστροφές σε σπίτια, στάνες και αποθήκες, αλλά και σε παρθένες δασικές εκτάσεις.

Ο κατηγορούμενος, έφθασε ενώπιον της Δικαιοσύνης μετά από συντονισμένη έρευνα της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας που κατέληξαν πως ο πρώην αιρετός και γνωστός στην περιοχή για την ενασχόληση του με τα κοινά, είναι ο δράστης εμπρησμών και στις δύο περιπτώσεις.

Σύμφωνα με το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών που τον παραπέμπει σε δίκη, ο άλλοτε αρμόδιος για θέματα Πολιτικής Προστασίας του δήμου που πλήγηκε σφοδρά από τις επίμαχες πυρκαγιές, είναι αυτός που προκάλεσε την καταστροφή ως υπαίτιος εμπρησμών.

Σε δήλωση του ο συνήγορος Υποστήριξης της Κατηγορίας, που εκπροσωπεί πληγέντες στη δίκη του πρώην Αντιδημάρχου, Παναγιώτης Μπαλακτάρης αναφέρει:

"Η Ελλάδα έχει υποφέρει, τις περισσότερες φορές με τραγικές συνέπειες, από εμπρησμούς και είναι απαίτηση της δικαιοσύνης και της κοινωνίας, όταν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, οι ένοχοι, οι δράστες να οδηγούνται ενώπιον των δικαστηρίων και να τιμωρούνται. Ο εμπρησμός είναι έγκλημα που απειλεί ολόκληρη την κοινωνία και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.