Αύξηση 5% κατέγραψε ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές στο πρώτο τρίμηνο του 2024 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α΄ τριμήνου του 2023. Σημαντικό είναι ότι ο ρυθμός αύξησης, ωστόσο, φαίνεται να σημειώνει επιβράδυνση συγκριτικά με αυτόν του 2023 οπότε και ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές είχε σημειώσει ρυθμό 24,2%.

Σε τριμηνιαία βάση, ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του α΄ τριμήνου 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δ΄ τριμήνου 2023, παρουσίασε μείωση 47,4%.

