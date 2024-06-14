Της Διονυσίας Ζαπατίνα

Πριν λίγο ολοκληρώθηκε η πρώτη ενότητα από τις τρεις της σημερινής μεγάλης μέρας του τελικού, όπου οι πέντε διαγωνιζόμενες επέλεξαν ένα παλαιότερο task το οποίο επανέφεραν με νέο look εντάσσοντάς το σε ένα νέο concept.

Λίγο πριν ξεκινήσει η δεύτερη ενότητα του μεγάλου τελικού του My Style Rocks, στην ίδια λογική, οι fashionistas επιλέγουν ένα Gala για το οποίο θα πρέπει να ετοιμάσουν ένα νέο look παρουσιάζοντάς το σε ένα νέο concept. Και χωρίς καμία αποχώρηση. Συνεχίζουν και οι πέντε που προκρίθηκαν από τον ημιτελικό στον τελικό.

Στην προετοιμασία τους για αυτή τη δεύτερη εμφάνιση που θα κρίνει και ποιες θα είναι οι τρεις που θα διεκδικήσουν τον τίτλο της «Βασίλισσας του στυλ» και το έπαθλο αξίας 30.000 ευρώ συναντήσαμε τις πέντε φιναλίστ και μας μίλησαν για τις προσδοκίες και τα συναισθήματά τους.

Δήμητρα Ζαφειρακοπούλου, Ζέτα Θεοδωροπούλου, Νικολίνα Νικολούζου, Βασιλική «Μπι» Τρανούλη και Casablanca αποκαλύπτονται στην κάμερα του SKAI.GR λίγο πριν μπουν στην τελική ευθεία για τον τίτλο της νικήτριας. Ποια έχει περισσότερο άγχος; Ποια είναι ευχαριστημένη με ότι έχει πετύχει μέχρι στιγμής;

‘Oλες οι απαντήσεις στα βίντεο που ακολουθούν

Πηγή: skai.gr

