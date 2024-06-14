Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε με τον Πάπα Φραγκίσκο στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Ομάδας των Επτά πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών (G7), όπως ανέφερε ο Ουκρανός ηγέτης, ο οποίος πρόσθεσε πως το Βατικανό θα λάβει μέρος στη διεθνή σύνοδο κορυφής για την Ουκρανία που θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο στην Ελβετία.

"Εκτιμάμε τη συμμετοχή του Βατικανού στη σύνοδο κορυφής και τις προσπάθειες με στόχο να επιτευχθεί ειρήνη, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την επιστροφή παιδιών από την Ουκρανία που απήχθησαν από τη Ρωσία", ανέφερε ο Ζελένσκι σε δήλωση που αναρτήθηκε στην εφαρμογή Telegram.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, συζητήθηκαν οι συνέπειες της ρωσικής επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας, ο ρωσικό αεροπορικός τρόμος και η δύσκολη κατάσταση στον ενεργειακό τομέα. Οι δυο άνδρες συνομίλησαν επίσης για τη Φόρμουλα Ειρήνης, τον ρόλο της Αγίας Έδρας στην εγκαθίδρυση μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης για την Ουκρανία και τις προσδοκίες από την Παγκόσμια Σύνοδο για την Ειρήνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.