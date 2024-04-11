My style rocks: Looks για επαγγελματίες - Δείτε το trailer

Η διαγωνιστική εβδομάδα στο My Style Rocks ξεκινάει με μία ενδιαφέρουσα αποστολή καθώς οι fashionistas πρέπει σήμερα να ντυθούν κατάλληλα για να εξασκήσουν ένα συγκεκριμένο επάγγελμα. Οι αναθέσεις ποικίλουν από γραμματέα και δασκάλα έως ξεναγός και λουλουδού! Οι διαγωνιζόμενες δεν πρέπει να φέρουν κάτι που θα θυμίζει στολή αλλά μία fashion εικόνα - πρόταση για εργαζόμενες γυναίκες.

Την ίδια ώρα μία νέα διαγωνιζόμενη, η Μπέττυ Παπανδρέου κάνει την εντυπωσιακή είσοδό της στην πασαρέλα του My Style Rocks.

Τα παπούτσια που επέλεξε η Casablanca στο σύνολό της φαίνεται να είναι το πρόβλημα και το στοιχείο που ρίχνει την εμφάνισή της.

Αλλαγή ρότας επιχειρεί να κάνει η Νικολίνα στη σχέση της με τη Φωτεινή αλλάζοντας τον τρόπο που τη βαθμολογεί. Ωστόσο ο τρόπος που αιτιολογεί την απόφασή της δεν φαίνεται να βρίσκει σύμφωνο τον Στέλιο Κουδουνάρη.

Η Μπι μπορεί να έρχεται με ανεβασμένη διάθεση στο πλατό ωστόσο το look της δε φαίνεται να είναι ταιριαστό με το επάγγελμα που της ανατέθηκε!

