Tom Holland: Θα πρωταγωνιστήσει σε νέα θεατρική παραγωγή του «Romeo and Juliet»

Ο Τομ Χόλαντ θα πρωταγωνιστήσει στον ρόλο του Ρωμαίου σε μια νέα θεατρική παραγωγή στο Γουέστ Εντ του Λονδίνου στη ρομαντική τραγωδίας του Σέξπιρ «Romeo and Juliet» (Ρωμαίος και Ιουλιέτα).

Είναι η πρώτη φορά που ο Βρετανός ηθοποιός και χορευτής θα εμφανιστεί στη σκηνή ως ενήλικας, έχοντας πρωταγωνιστήσει στο παρελθόν στο «Billy Elliot The Musical» ως παιδί.

Το έργο θα σκηνοθετήσει ο Τζέιμι Λόιντ, ο οποίος πρόσφατα ανέλαβε την αναβίωση του «Sunset Boulevard» του Άντριου Λόιντ Γουέμπερ με πρωταγωνίστρια τη Νικόλ Σέρζινγκερ.

Η παράσταση ανεβαίνει στο «Duke of York's Theatre» από τις 11 Μαΐου έως τις 3 Αυγούστου.

Ο σκηνοθέτης της παράστασης υπογράμμισε σε δήλωσή του: «Ο Τομ Χόλαντ είναι ένας από τους σπουδαιότερους, πιο συναρπαστικούς νέους ηθοποιούς στον κόσμο. Είναι τιμή να τον καλωσορίζουμε πίσω στο Γουέστ Εντ».

Ο 27χρονος ηθοποιός είναι περισσότερο γνωστός για τον ρόλο του Spider-Man στις πρόσφατες ταινίες με υπερήρωες συμπεριλαμβανομένων των Spider-Man: Homecoming και Spider-Man: Far From Home.

Δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί ποια θα υποδυθεί την Ιουλιέτα στην παραγωγή, αλλά οι διοργανωτές είπαν ότι θα ανακοινώσουν και άλλα νέα για το κάστινγκ σε εύθετο χρόνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

