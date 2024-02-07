Ο Μονομάχος: Ο φοιτητής βάζει σε τάξη τους αντιπάλους του - Δείτε το trailer

Οκτώ υποψήφιοι Μονομάχοι κατάφεραν να βγάλουν εκτός παιχνιδιού τον Φίλιππο Χαμαλίδη, να μοιραστούν τα 4.102 ευρώ που είχε συγκεντρώσει και να διεκδικήσουν τη θέση του. Σήμερα, μετά από την απαραίτητη κλήρωση, τυχερός αναδεικνύεται ο Νίκος Γεωργακόπουλος, φοιτητής διοίκησης επιχειρήσεων.

Ο Νίκος κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι και σε μία μόλις ερώτηση διώχνει 42 άτομα βάφοντας... κόκκινο το πλατό του Μονομάχου!

Πηγή: skai.gr

