Οι Μπλε νιώθουν αδύναμοι και εκνευρισμένοι! Οι Κόκκινοι υποστηρίζουν πως οι επιλογές της αντίπαλης ομάδας ευθύνονται για όσα ζουν.

Δείτε το τρέιλερ

Η νίκη στο σημερινό αγώνισμα επάθλου είναι μονόδρομος και για τις δύο ομάδες που τη χρειάζονται για να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους.

Ο Rob James Seymour, ο Γιάννης Περπατάρης και ο Φάνης Μπολέτσης είναι έτοιμοι για τη μονομαχία που θα κρίνει την παραμονή τους στο Survivor. Η χθεσινή απόφαση της Κατερίνας Δαλάκα να μη δώσει έναν ακόμα υποψήφιο από τη δική της ομάδα μετέτρεψε την αποχώρηση αποκλειστικά σε υπόθεση των Μπλε.

Ποιος θα αποχαιρετήσει την ομάδα των Μαχητών απόψε;

