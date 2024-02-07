Λογαριασμός
Survivor 2024: Με την πλάτη στον τοίχο η μπλε - Δείτε το τρέιλερ

Απόψε στις 21:00

Survivor

Οι Μπλε νιώθουν αδύναμοι και εκνευρισμένοι! Οι Κόκκινοι υποστηρίζουν πως οι επιλογές της αντίπαλης ομάδας ευθύνονται για όσα ζουν.  

Δείτε το τρέιλερ

Η νίκη στο σημερινό αγώνισμα επάθλου είναι μονόδρομος και για τις δύο ομάδες που τη χρειάζονται για να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους. 

Survivor

Ο Rob James Seymour, ο Γιάννης Περπατάρης και ο Φάνης Μπολέτσης είναι έτοιμοι για τη μονομαχία που θα κρίνει την παραμονή τους στο Survivor. Η χθεσινή απόφαση της Κατερίνας Δαλάκα να μη δώσει έναν ακόμα υποψήφιο από τη δική της ομάδα μετέτρεψε την αποχώρηση αποκλειστικά σε υπόθεση των Μπλε.

Survivor

Ποιος θα αποχαιρετήσει την ομάδα των Μαχητών απόψε; 

Survivor

Survivor

