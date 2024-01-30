Λογαριασμός
My Style Rocks: Η... «Shoprano» έρχεται ως guest κριτής - Δείτε το trailer

Σήμερα στις 16.15 στον ΣΚΑΪ

My Style Rocks

Ποιο outfit θα επιλέξουν σήμερα οι διαγωνιζόμενες του MY STYLE ROCK για να συνοδεύσουν μια γυναίκα CEO σε επίσημη εκδήλωση; 

Δείτε το trailer:

Στο πλατό έρχεται ως guest κριτής η Χρυσιάννα Ανδριοπούλου a.k.a. Shoprano, για να δώσει τις συμβουλές της και να προσφέρει ένα βαθμό στη fashionista που θα την κερδίσει με το στυλ της.  

mystyle

Το task που ακολουθεί θα δείξει κατά πόσο οι διαγωνιζόμενες έχουν λάβει υπόψη τις συμβουλές της κριτικής επιτροπής…

my style

mystyle

mystyle

mystyle

mystyle

