My Style Rocks: Η... «Shoprano» έρχεται ως guest κριτής - Δείτε το trailer

Ποιο outfit θα επιλέξουν σήμερα οι διαγωνιζόμενες του MY STYLE ROCK για να συνοδεύσουν μια γυναίκα CEO σε επίσημη εκδήλωση;

Δείτε το trailer:

Στο πλατό έρχεται ως guest κριτής η Χρυσιάννα Ανδριοπούλου a.k.a. Shoprano, για να δώσει τις συμβουλές της και να προσφέρει ένα βαθμό στη fashionista που θα την κερδίσει με το στυλ της.

Το task που ακολουθεί θα δείξει κατά πόσο οι διαγωνιζόμενες έχουν λάβει υπόψη τις συμβουλές της κριτικής επιτροπής…

Social media:

Instagram

Facebook

X (πρώην Twitter)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.