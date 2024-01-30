«Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου» και οι σημερινοί παίκτες τα δίνουν όλα! Η Αγάπη και η Πόπη αντιμετωπίζουν στην κουζίνα την Εβίτα και τη Μυρτιάννα και ο Μάρκος βρίσκεται στη μέση, προσπαθώντας να αποφύγει… λουλούδια και πιάτα!

Δείτε το trailer:

Η Αγάπη και η αδερφή της Πόπη, κατάφεραν με την παραδοσιακή τους συνταγή να κερδίσουν στο χθεσινό επεισόδιο. Για δεύτερη φορά, προσπαθούν να εντυπωσιάσουν τον Έκτορα, όμως τα ντεσιμπέλ χτυπούν κόκκινο με τις φωνές της Πόπης που αγχώνεται υπερβολικά ενώ η Αγάπη διορθώνει το μακιγιάζ της. Σκοπός τους, είναι να φτιάξουν «φακές gourmet»!

Απέναντί τους, δυο κολλητές φίλες και συνεργάτιδες. Η Εβίτα και η Μυρτιάννα είναι κυριολεκτικά αχώριστες, αφού μένουν και εργάζονται μαζί. Η Μυρτιάννα είναι ιδιοκτήτρια boutique και Dj ενώ η Εβίτα εργάζεται στο κατάστημα της φίλης της αλλά την βοηθά και ως DJ «booster»… μια ασχολία δικής της έμπνευσης. Τα κορίτσια μπαίνουν στην κουζίνα και βάζουν τα δυνατά τους να φτιάξουν «linguine aglio olio με κολοκυθάκια, μελιτζάνα και ντοματίνια». Θα καταφέρει η ιταλική συνταγή τους να ξεπεράσει σε γεύση το πιάτο της αντίπαλης ομάδας και να κερδίσει τα 1.000 ευρώ του επεισοδίου;

