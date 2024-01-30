Η συνεργασία με τον Ζέιν Μάλικ σε ένα τραγούδι στα ουρντού ήταν «ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα» τόνισε το πακιστανικό συγκρότημα Aur στο BBC.

«Προηγουμένως είχαμε μόνο πακιστανικό κοινό, τώρα έχουμε ανθρώπους από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Βραζιλία, την Κίνα... οπότε αισθάνομαι πολύ καλά» ανέφερε το μέλος του συγκροτήματος Ράφι Ανγουάρ.

Στο ριμέικ της επιτυχίας των Aur «Tu Hai Kahan» συμμετέχει ο πρώην τραγουδιστής των One Direction με φωνητικά στα ουρντού.

Το αρχικό τραγούδι έχει περισσότερες από 100 εκατομμύρια προβολές, αλλά το ριμέικ συγκέντρωσε γρήγορα, πάνω από οκτώ εκατομμύρια προβολές.

Η συνεργασία προέκυψε μετά από συζητήσεις μεταξύ των μάνατζερ του Μάλικ και των Aur, ανέφερε το συγκρότημα.

Τα τρία μέλη του γκρουπ από το Καράτσι, Ράφι Ανγουάρ, Ουσάμα Αλί, Αχάντ Καν είπαν ότι κανείς από τους φίλους ή την οικογένειά τους δεν μπορούσε να το πιστέψει, όταν έμαθαν ότι θα συνεργαστούν μαζί του.

It's a dream come true to work in Urdu with Zayn Malik, say Pakistani band Aur https://t.co/NNjPSIUSq0 — BBC News (World) (@BBCWorld) January 29, 2024

Πολλοί θαυμαστές ενθουσιάστηκαν που ο Μάλικ, ο οποίος γεννήθηκε στο Μπράντφορντ, μιλάει άπταιστα στα ουρντού. Ο 31χρονος Μάλικ γεννήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο και ο πατέρας του είναι Πακιστανός μετανάστης.

Η μουσική του καριέρα ξεκίνησε το 2010 ως μέλος των One Direction, της μπάντας που δημιουργήθηκε στον τηλεοπτικό μουσικό διαγωνισμό, The X Factor. Τα άλλα μέλη του συγκροτήματος είναι ο Χάρι Στάιλς. Νάιλ Χόραν, Λούις Τόμλισον και Λίαμ Πέιν.

Οι Aur έπλεξαν το εγκώμιο του Μάλικ: «Είναι τόσο προσγειωμένος, τόσο ταπεινός. Τραγούδησε στα ουρντού».

Αναφερόμενα στους καλλιτέχνες με τους οποίους θα ήθελαν να συνεργαστούν στη συνέχεια, τα μέλη της μπάντας δεν συγκρατούνται. «21 Savage και Drake και The Weeknd» σημείωσε ο Καν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

