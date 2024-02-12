Μια συγκλονιστική βραδιά στους στίβους μάχης του Survivor - Πρώτο σε τηλεθέαση, πρώτο και στα trends

Ενθουσιασμό στους φανατικούς τηλεθεατές του προκάλεσε το χθεσινό επεισόδιο του Survivor που παρακολούθησαν με κομμένη την ανάσα τα πρώτα ματσαρίσματα του James Καφετζή και της Σταυρούλας Χρυσαειδή στους στίβους μάχης. Η πολυαναμενόμενη επιστροφή του «πρίγκιπα» στα runs αλλά και ο δυναμισμός της Μπλε Survivor που δεν διστάζει να ματσάρει δυνατές αντιπάλους, κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού, το οποίο διατήρησε το Survivor στην πρώτη θέση της τηλεθέασης στη ζώνη μετάδοσής του με ποσοστό 22,5% στο γενικό σύνολο του κοινού και 19,5% στο δυναμικό κοινό (18-54). Κατά μέσο όρο 888.595 τηλεθεατές παρακολούθησαν το χθεσινό επεισόδιο με 2.305.312 να συντονίζονται έστω και για ένα λεπτό!

Ήδη πριν από την έναρξη του επεισοδίου και για περισσότερες από 12 ώρες το #SurvivorGR παρέμεινε στα κορυφαία Trending Topics του X (Twitter), φτάνοντας στην κορυφή την ώρα μετάδοσης του προγράμματος, ενώ τα ονόματα του James και της Σταυρούλας βρέθηκαν εξίσου στο top 5 των τάσεων. Συνολικά καταγράφηκαν περισσότερα από 25.000 tweets, που δείχνουν ότι το Survivor παραμένει αγαπημένο θέμα συζήτησης στο «Χ». Το κοινό επικρότησε την είσοδο των δύο «παλιών Survivors» θεωρώντας πως ήταν αυτό που έλειπε από την Μπλε ομάδα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την Κόκκινη.

Το αγώνισμα της πρώτης ασυλίας έδειξε πως η είσοδος των Survivors βοήθησε τους Μπλε να ανατρέψουν το παιχνίδι και επιτέλους να κερδίσουν μία ασυλία που συνοδεύονταν από έπαθλο φαγητού. Σήμερα όμως είναι μία νέα μέρα και τις δύο ομάδες περιμένει ένας ενδιαφέρων στίβος μάχης. Ποια ομάδα θέλει περισσότερο τη νίκη; Το Συμβούλιο του νησιού θα είναι εκείνο που θα αναδείξει και τη δεύτερη υποψηφιότητα κλειδώνοντας ενδεχομένως και το φύλο της μονομαχίας. Γυναίκα ή άντρας θα είναι ο δεύτερος υποψήφιος;

