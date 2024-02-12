Μετράμε πλέον λιγότερο από έναν μήνα μέχρι το 26ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, το οποίο θα διεξαχθεί φέτος από τις 7 έως τις 17 Μαρτίου 2024. Σας παρουσιάζουμε 5 ντοκιμαντέρ που ανυπομονούμε να δούμε και αξίζουν την προσοχή σας.

And So It Begins της Ramona S. Diaz (ΗΠΑ- Φιλλιπίνες)

Σύνοψη: Εν μέσω κάθε επισημότητας των εκλογών στις Φιλιππίνες, ένα αλλόκοτο κίνημα ανέρχεται για να υπερασπιστεί το έθνος ενάντια στις ολοένα και βαθύτερες απειλές της αλήθειας και της δημοκρατίας. Σε μια συλλογική πράξη χαράς ως μια μορφή αντίστασης, η ελπίδα τρεμοπαίζει ενάντια στο φόντο της ανερχόμενης απολυταρχίας.

Πρόκειται για το όγδοο ντοκιμαντέρ της Ramona S. Diaz, το οποίο θα κάνει την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα στο 26ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Ακόμη, θα προβληθεί και στο Sundance Film Festival, γνώριμο και αγαπημένο φεστιβάλ για την ίδια, η οποία πέρσι ήταν στην κριτική επιτροπή του Διαγωνιστικού Τμήματος Ντοκιμαντέρ.

