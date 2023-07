Monica: Κατέβηκε από τη σκηνή για να υπερασπιστεί θαυμάστρια που δεχόταν επίθεση (video)

Η ράπερ και τραγουδίστρια Monica φέρεται να κατέβηκε από τη σκηνή συναυλίας για να υπερασπιστεί μια γυναίκα θαυμάστρια από το κοινό που δεχόταν επίθεση.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο Riverfront Music Festival, στο Ντιτρόιτ των ΗΠΑ, το περασμένο Σάββατο, η 42χρονη τραγουδίστρια λέγεται ότι πήδηξε από τη σκηνή για να αντιμετωπίσει άνδρα που επιτέθηκε σε γυναίκα από το κοινό.

Y’all she was not playing 😭😭😭😭 pic.twitter.com/FfaHtkCi8n