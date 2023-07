Οι αναγεννημένοι Prodigy έβαλαν «φωτιά» στο Release Athens

Μια συναυλία – εμπειρία ζωής από το VIP μπαλκόνι του opaponline.gr

«Οι Prodigy όχι μόνο επέστρεψαν, αλλά είναι εδώ για να διεκδικήσουν και πάλι τον θρόνο τους». Αυτή ήταν η κοινή παραδοχή του Βρετανικού Τύπου για τις πρώτες, sold out, εμφανίσεις του συγκροτήματος μετά το θάνατο του Keith Flint το 2019. Αυτή ακριβώς ήταν και η αίσθηση που αποκομίσαμε όλοι όσοι βρεθήκαμε την περασμένη Παρασκευή, στην Πλατεία Νερού, στο πλαίσιο του Release Athens Festival. Οι Prodigy όχι απλώς θύμιζαν τον παλιό, καλό εαυτό τους αλλά εμφανίστηκαν αναγεννημένοι χαρίζοντάς μας μια ακόμα δυνατή συναυλιακή ανάμνηση.

Μια ανάμνηση που για εμάς ήταν ακόμα πιο ιδιαίτερη, αφού είχαμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε ιστορικά κομμάτια των 90s από …ψηλά, από το VIP μπαλκόνι του opaponline.gr, που φέρνει νέο αέρα στη διασκέδαση.

Lip Forensics και Primal Scream «ζέσταναν» το κοινό

Το ντουέτο δύο δραστήριων μελών της εναλλακτικής σκηνής της Αθήνας, οι Lip Forensics, ενθουσίασαν το κοινό με την ξεχωριστή προσπάθειά τους να γεφυρώσουν μουσικά τις indie καταβολές τους με τον ηλεκτρονικό ήχο του αύριο και, όπως φάνηκε στο χειροκρότημα, η προσπάθεια ήταν άκρως επιτυχημένη. Σειρά είχαν οι Primal Scream που επέστρεψαν στην Ελλάδα για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια για να προσφέρουν μαζί με τους Prodigy μια από τις πιο σημαντικές βραδιές των τελευταίων -πολλών- ετών.

Prodigy forever

Η αναμονή είχε πλέον τελειώσει και η στιγμή που περιμέναμε με ανυπομονησία εδώ και πολλά χρόνια είχε φτάσει. Οι Prodigy εμφανίστηκαν στη σκηνή και παρά την ηχηρή απουσία του Keith Flint, όλα θύμιζαν τις ένδοξες εποχές του συγκροτήματος με τα κορυφαία live acts του πλανήτη. Άλλωστε ο ίδιος εμφανίστηκε σε ένα από τα πιο εμβληματικά τους τραγούδια, το Firestarter, να χορεύει στο βάθος της σκηνής με τη μορφή ενός λέιζερ περιγράμματος, σε μια προσπάθεια των Prodigy να μας θυμίσουν πως ο Keith δεν θα τους εγκαταλείψει στην πραγματικότητα ποτέ.

Η ενέργεια των Liam Howlett και Maxim Reality δεν σε άφηνε να σκεφτείς στιγμή πως κάτι έχει αλλάξει από εκείνο το συγκρότημα που γεννήθηκε εμπνευσμένο από τα – συνήθως – παράνομα rave parties. Breakbeat, industrial, hardcore techno, jungle, rave, hip-hop και punk εναλλάσονταν στους ήχους των Prodigy, την ώρα που το κοινό είχε παραδοθεί πλήρως στον μουσικό κόσμο που γεννιόταν μπροστά στα μάτια του επί σκηνής.

Αν και οι προσδοκίες που είχαμε πριν τη συναυλία ήταν υψηλές, οι Prodigy φρόντισαν όχι απλώς να τις ξεπεράσουν αλλά παράλληλα να μας επιβεβαιώσουν ότι πράγματι «They live (and they will always live) forever».





