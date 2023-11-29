Ο Μπράντλεϊ Κούπερ λέει ότι θα παραμείνει υποστηρικτικός φίλος στο πλευρό της Μπρουκ Σιλντς μετά την περιπέτεια που πέρασε με την υγεία της.

Η ηθοποιός αποκάλεσε τον Κούπερ «φύλακα άγγελο» καθώς βρέθηκε στο πλάι της όταν τον περασμένο Σεπτέμβριο υπέστη γενικευμένη νευρική κρίση.

Bradley Cooper reacts to Brooke Shields calling him her 'guardian angel' after he helped her survive terrifying seizure https://t.co/KTTJUl3r3l — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 28, 2023

«Ήμουν χαρούμενος που βρέθηκα στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή», είπε ο Κούπερ στο Extra στο περιθώριο των βραβείων Gotham.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Σιλντς αποκάλυψε σε συνέντευξή της στο Glamour ότι ο Κούπερ κάθισε μαζί της στο ασθενοφόρο όταν κατέρρευσε ψυχολογικά

Η ηθοποιός είπε για το περιστατικό ότι «άρχισα να βγάζω αφρό από το στόμα, είχα γίνει μπλε, και προσπαθούσα να καταπιώ τη γλώσσα μου».

«Το επόμενο πράγμα που θυμάμαι, ήταν ότι με έβαλαν σε ένα ασθενοφόρο, με οξυγόνο. Και ο Μπράντλεϊ Κούπερ καθόταν δίπλα μου κρατώντας μου το χέρι», είπε η Σιλντς στο δημοσίευμα.

«Δεν μπορούσα να μιλήσω», συνέχισε η ηθοποιός. «Αλλά σκέφτηκα: "Έτσι πρέπει να είναι ο θάνατος". Όταν ξύπνησα ο Μπράντλεϊ Κούπερ μου είπε: "Θα έρθω στο νοσοκομείο μαζί σου, Μπρουκ", και με κρατούσε από το χέρι…και λέω: "Αυτό είναι περίεργο και σουρεαλιστικό"».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.