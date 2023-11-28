Ο Μονομάχος: Στην πιο κρίσιμη ερώτηση, την τελευταία στιγμή αλλάζει την απόφασή του

Έχοντας χρησιμοποιήσει όλες τις βοήθειες από το προηγούμενο παιχνίδι, ο Συμεών Στρούζος παραμένει στην αρένα του Μονομάχου προσπαθώντας να κάνει την μεγάλη ανατροπή. Να εξοντώσει τους εναπομείναντες αντιπάλους του και να αυξήσει τα κέρδη του!

Σήμερα, ο φοιτητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου εξομολογείται στον Χρήστο Φερεντίνο ότι δήλωσε συμμετοχή στο τηλεπαιχνίδι γνώσεων μετά από παρότρυνση της μητέρας του και κάνει ένα συγκλονιστικό παιχνίδι.

Φτάνει στο τέλος να βρεθεί αντιμέτωπος με 3 ενεργούς αντιπάλους και 13.848 ευρώ στον λογαριασμό του. Στην πιο κρίσιμη ερώτηση, την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή αλλάζει απόφαση και η αγωνία κορυφώνεται! Θα τον δικαιώσει αυτή η κίνηση;

Μετά από νέα κλήρωση ανάμεσα στους 100, ο Τάσος Ασημάκης από τη θέση 67 αναδεικνύεται ο επόμενος Μονομάχος. Έχει γράψει ένα βιβλίο με τίτλο «Αμμοθύελλα», ήταν κυανόκρανος του ΟΗΕ με εμπειρία στο Σουδάν, το 2007. Ο ίδιος απαντά χωρίς πρόβλημα στις 4 πρώτες ερωτήσεις ενώ στη συνέχεια ξεκινά να ενεργοποιεί τις βοήθειες.

