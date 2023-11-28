Οι Πανθέοι: Ο Ανδρέας έχει ένα κακό προαίσθημα

Τα μυστικά που με τόσο κόπο κρατούν οι ήρωες, κινδυνεύουν να βγουν στο φως, προκαλώντας ταραχή και αναστάτωση, στο νέο επεισόδιο της σειράς «Οι Πανθέοι», απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ.

Η Μάρμω κάνει απέλπιδες προσπάθειες να προσεγγίσει τον Ανδρέα αλλά εκείνος συνεχίζει να είναι απόμακρος. Η Μάρμω με τη Σεβαστή κάνουν τις τελευταίες ετοιμασίες για να υποδεχτούν όλους τους Πανθέους για τα γενέθλια του Ανδρέα, με την κοπέλα να ελπίζει ότι έτσι θα έρθουν πιο κοντά με τον σύζυγό της.

Η Μάρμω έχει καλέσει και τον Κίτσο για να μην προκαλέσει υποψίες με τον τελευταίο να αμφιταλαντεύεται αν πρέπει να δώσει το παρών…

Ο Ανδρέας συνεχίζει τις ερωτήσεις για το δαχτυλίδι που έφτασε στα χέρια του και ρωτώντας τον Φάνη, μένει έκπληκτος όταν ακούει ότι ο Ισίδωρος υποστηρίζει την ύπαρξη ενός νόθου παιδιού. Παράλληλα, η Καλή ετοιμάζεται να κάνει ένα απρόσμενο δώρο στον ανιψιό της, Ανδρέα που θα τον φέρει ακόμα πιο κοντά στην αποκάλυψη του ποιος πραγματικά είναι…

Οι υποψίες του Λουκά ότι η γυναίκα του Νίνα τον απατά, θεριεύουν και του προκαλούν μεγάλη ταραχή. Ψάχνει τα πάντα, προσπαθώντας να ανακαλύψει την αλήθεια, με τη συμπεριφορά του να προκαλεί αναστάτωση στους γύρω του…

Δείτε το τρέιλερ του επεισοδίου

Ο Στάθης πιστεύει ότι η Ματούλα του γύρισε την πλάτη και αποφασίζει να απλώσει τα δίχτυα του στην Αλέκα, ενώ η Πέλλα ξεκινάει επίσημα να δουλεύει στου Φάνη, φροντίζοντας την κόρη του, Ουρανία… Ο Μαρμάρης, τέλος, μπαίνει κρυφά στο σπίτι της Ματούλας και αρχίζει να ψάχνει…

Θα αποδεχτεί ο Κίτσος την πρόσκληση για τα γενέθλια του Ανδρέα και αν ναι, πώς θα διαχειριστούν την παρουσία του όσοι γνωρίζουν τη σχέση του με τη Μάρμω;

Ποιο είναι το δώρο της Καλής στον Ανδρέα που θα αναστατώσει και τη Χρυσοστόμη;

Είναι βάσιμες οι υποψίες του Λουκά για τη Νίνα ή συμβαίνει κάτι που ούτε το φαντάζεται;

