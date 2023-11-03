«Feeding Creativity» είναι ο τίτλος του νέου βιβλίου μαγειρικής-ημερολογίου της Μέρι ΜακΚάρτνεϊ, μαγείρισσας, φωτογράφου και κόρης του θρύλου των Beatles, Πολ ΜακΚάρτνεϊ.

Στο βιβλίο της καταγράφει 60 πρωινά, μεσημεριανά γεύματα, δείπνα και επιδόρπια με φυτικά προϊόντα, τα οποία μοιράστηκε με την οικογένεια, φίλους και διάσημες προσωπικότητες, μεταξύ άλλων την Κάμερον Ντίαζ, την Κέιτ Μπλάνσετ, τον Ντέιβιντ Χόκνεϊ, τον Τζεφ Κουνς, τον Έλβις Κοστέλο και την Τζούντι Ντεντς.

Στο βιβλίο περιλαμβάνονται φωτογραφίες, συνταγές και ανέκδοτα από αυτές τις γαστρονομικές συναντήσεις.

Η ιδέα, όπως λέει η ΜακΚάρτνεϊ στην εισαγωγή του βιβλίου, γεννήθηκε όταν ετοίμαζε γεύματα για τον φίλο της Πίτερ Μπλέικ στη μικρή κουζίνα του στούντιο του, όπου συχνά φωτογράφιζε εκείνους που κάθονταν για ζωγραφίσει τα πορτρέτα τους ο καλλιτέχνης. «Αποφάσισα να προσφέρω φαγητό σε δημιουργικούς ανθρώπους που επισκεπτόμουν και να δω πού με οδηγεί το ταξίδι. Το βιβλίο όχι μόνο συνδυάζει τη μαγειρική και την φωτογραφική τέχνη, αλλά αναδεικνύει επίσης πόσο νόστιμο και εύκολο μπορεί να είναι το μαγείρεμα χωρίς κρέας» τονίζει.

Η Μέρι ΜακΚάρτνεϊ οικοδέσποινα της εκπομπής μαγειρικής «Mary McCartney Serves It Up!». Το 2022, το πρώτο της ντοκιμαντέρ, «If These Walls Could Sing» για την ιστορία του στούντιο ηχογράφησης Abbey Road Studios εισέπραξε πολύ θετικές κριτικές. Φωτογραφίες της παρουσιάζονται σε μεγάλες ιδιωτικές και δημόσιες μόνιμες συλλογές, στο Μουσείο Victoria and Albert, στην Εθνική Πινακοθήκη Πορτρέτων στο Λονδίνο και το Fondation d’entreprise Hermès στο Παρίσι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

