Marvin Gaye: Συλλογή ακυκλοφόρητων τραγουδιών του βρέθηκε στο Βέλγιο

Μια συλλογή από κασέτες με πολλά ακυκλοφόρητα τραγούδια του Μάρβιν Γκέι βρέθηκε στην πόλη Οστάνδη του Βελγίου. Σύμφωνα με το BBC, παρέμεινε κρυφή για περισσότερα από 40 χρόνια.

Η συλλογή, που πιστεύεται ότι περιέχει 66 τραγούδια demo ήταν στην κατοχή του μουσικού και παραγωγού Charles Dumolin, στο σπίτι του οποίου έμεινε ο πρίγκιπας της σόουλ το 1981 στην προσπάθειά του να ξεπεράσει τον εθισμό του από την κοκαΐνη. Όταν ο μουσικός πέθανε το 2019, οι ηχογραφήσεις πέρασαν στην οικογένειά του, μαζί με μια σειρά από σημειώσεις, στίχους και ρούχα του θρυλικού καλλιτέχνη.

Marvin Gaye: Never-before heard music resurfaces in Belgium https://t.co/4x8v14sGKB — BBC News (World) (@BBCWorld) March 30, 2024

Για αυτή την μοναδική συλλογή έχει ξεκινήσει μία συζήτηση για το αν η οικογένεια έχει το δικαίωμα να την κρατήσει. Σύμφωνα με τον βελγικό νόμο, το υλικό περνά στην ιδιοκτησία του ατόμου που το κατέχει μετά από 30 χρόνια, ανεξάρτητα από τον τρόπο απόκτησής του. Ο νόμος ωστόσο, δεν ισχύει για την πνευματική ιδιοκτησία, η οποία ανήκει στους κληρονόμους του τραγουδιστή στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Οι ταινίες ανήκουν στην οικογένεια, επειδή είχαν μείνει στο Βέλγιο πριν από 42 χρόνια. Ο Mάρβιν τους τις έδωσε και είπε: "Κάντε ό,τι θέλετε με αυτά" και δεν ξαναγύρισε ποτέ. Αυτό είναι σημαντικό», δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας, Alex Trappeniers και πρόσθεσε: «Μπορούμε να ανοίξουμε μία χρονοκάψουλα εδώ και να μοιραστούμε τη μουσική του Μάρβιν με τον κόσμο. Είναι πολύ ξεκάθαρο».

Ο Γκέι ξεκίνησε την καριέρα του τη δεκαετία του 1960 και έγινε σούπερ σταρ την επόμενη δεκαετία με κλασικές επιτυχίες όπως τα «What's Going On» και «Let's Get It On».

Μία ημέρα πριν από τα 45α γενέθλιά του την 1η Απριλίου του 1984 πυροβολήθηκε θανάσιμα από τον πατέρα του, ο οποίος τον κακοποιούσε ως παιδί, έπειτα από έντονο διαπληκτισμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.