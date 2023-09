Martin Scorsese: Πρέπει να διασώσουμε τον κινηματογράφο από τις ταινίες Marvel

Ο Μάρτιν Σκορσέζε εκφράζει ξανά την άποψή του για τις ταινίες της Marvel. Ο Αμερικανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός, ο οποίος προωθεί τη νέα του ταινία «Killers of the Flower Moon» - στο παρελθόν έγινε πρωτοσέλιδο, όταν είπε ότι οι ταινίες της Marvel «δεν είναι κινηματογράφος».

Ο Μάρτιν Σκορσέζε μίλησε για τη βιομηχανία ψυχαγωγίας των κόμικς σε νέα συνέντευξή του στο GQ λέγοντας ότι «κίνδυνος είναι αυτό που κάνουν οι συγκεκριμένες ταινίες στον πολιτισμό μας».

«Θα υπάρξουν γενιές τώρα που θα νομίζουν ότι οι ταινίες είναι μόνο αυτές – ότι αυτό σημαίνει ταινίες… το πιστεύουν ήδη» τόνισε και πρόσθεσε: «Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αντεπιτεθούμε πιο δυνατά. Πρέπει να ξεκινήσει από τη βάση και από τους δημιουργούς ταινιών…. Πρέπει να διασώσουμε τον κινηματογράφο».

Martin Scorsese initially wanted to avoid filming 'Goodfellas.' Here, Martin breaks down that 'Goodfellas' scene, and explains his other iconic movies including 'Taxi Driver,' 'Gangs of New York,' and 'The Departed'https://t.co/DreRHsFuP5 pic.twitter.com/mXvSyFpQU9