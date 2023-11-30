Μια ακόμα Παρασκευή βράδυ στον ΣΚΑΪ με χιούμορ, απίστευτες ατάκες, και κυρίως γέλιο… πολύ γέλιο! Αυτήν την Παρασκευή, η πρόσκληση αφορά σε ένα διαφορετικό δείπνο, ένα «Δείπνο Ηλιθίων» με οικοδεσπότη τον Μάρκο Σεφερλή.

Δείτε το τρέιλερ

Ένας μεγαλοεκδότης προσκαλεί στο σπίτι του έναν «ηλίθιο», με σκοπό να τον συνοδεύσει σ’ ένα «παράξενο» δείπνο, που διοργανώνει με τους φίλους του. Η πρόσκληση αυτή όμως θα τον βάλει σε μεγάλους μπελάδες, αφού όπως αποδεικνύεται ο καλεσμένος του είναι μια αληθινή μηχανή καταστροφής.

Σκηνοθεσία: Μάρκος Σεφερλής

Κείμενα: Μάρκος Σεφερλής ,Στέλιος Παπαδόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Mάρκος Σεφερλής, Ζώζα Μεταξά, Γιάννης Καπετάνιος, Γιώργος Πετρόχειλος, Αρετή Ζαχαριάδου, Στέλιος Κρητικός, Σάββας Τασίου

Πηγή: skai.gr

