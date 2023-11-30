Το επάγγελμα του εικονολήπτη δεν είναι εύκολο. Απαιτεί σωματική αντοχή, καλή όραση, σταθερότητα στις κινήσεις και άλλα πολλά. Εξίσου δύσκολη, ωστόσο, είναι και η δουλειά της κάμερας. Όλα τα παραπάνω θα συνειδητοποιήσουν από… πρώτο χέρι στην πρώτη δοκιμασία του σημερινού επεισοδίου του «I'm a celebrity get me out of here!» οι celebrities, αφού εκείνοι θα αναλάβουν τόσο το ρόλο του εικονολήπτη, όσο και της κάμερας! Ποια ομάδα θα κάνει τα… καλύτερα πλάνα και θα έχει τη χαρά να φύγει για πρώτη φορά από το camp; Ο Γιώργος Λιανός και η Καλομοίρα τους ενημερώνουν πως ένα μεξικάνικο εστιατόριο έχει ανοίξει μόνο γι’ αυτούς στη ζούγκλα και τους περιμένει.

Δείτε το τρέιλερ:

Πόσες φορές σας έχει τύχει να ψάχνετε κάτι επίμονα και αυτό να βρίσκεται τελικά μπροστά στα μάτια σας; Ε, αυτό θα συμβεί (στο περίπου) και στην επόμενη δοκιμασία που θα πάρουν μέρος οι celebrities για φιλανθρωπικό σκοπό. Τέσσερα δωμάτια που κανείς δεν ξέρει τι κρύβουν. Στα δύο πρώτα μπαίνει η Αγγελική και στα άλλα δύο ο Πάτρικ. Οι πόρτες κλείνουν πίσω τους. Αυτοί που βγαίνουν έξω λίγη ώρα αργότερα κανείς δεν ξέρει ποιοι… είναι!

Άλλη μια αποχώρηση από το «I' M A CELEBRITY… GET ME OUT OF HERE!» Τρεις παίκτες δε θα προστατευτούν στην ψηφοφορία που θα προηγηθεί και θα αγωνιστούν για την παραμονή τους σε μια ανατρεπτική δοκιμασία. Ποιος ή ποια θα αποχωρήσει;

«I’ Μ Α CELEBRITY… GET ME OUT OF HERE!»

Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 22.20

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.