Οι Πανθέοι: Ένα απρόσμενο νέο αναστατώνει τη Μάρμω - Δείτε το sneak preview

Οι ισορροπίες στις σχέσεις διαταράσσονται και αναπάντεχα νέα αναστατώνουν τους ήρωες, στο νέο επεισόδιο της σειράς «Οι Πανθέοι», απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ.

Η γνωριμία της Μάρμως με τη Σοφία θα επηρεάσει θετικά τον Ανδρέα και θα επαναφέρει τις ισορροπίες στη σχέση του με τη Μάρμω. Και ενώ το ζευγάρι έρχεται και πάλι κοντά, ένα απρόσμενο νέο έρχεται να αλλάξει δραματικά τη ζωή της Μάρμως αλλά και των Πανθέων…

Η Χρυσοστόμη συγκρούεται με τον Ανδρέα, όταν εκείνη αρνείται να εξηγήσει την αλλόκοτη συμπεριφορά που την οδήγησε να κάψει τα γράμματα της Καλής. Κι ενώ η Χρυσοστόμη επιμένει με οποιοδήποτε κόστος να κρατήσει το μυστικό περί του νόθου επτασφράγιστο, η Ιλαρία αποφασίζει να πάρει την κατάσταση στα χέρια της και να δώσει ένα τέλος στην αγωνία του Ανδρέα…

Ο Κίτσος δέχεται την πρόταση του Σολδάτου να φιλοτεχνήσει έργα της τράπεζας, σε μια ακόμα προσπάθειά του να ξεχάσει τη Μάρμω. Διαβεβαιώνει όσους γνωρίζουν, πως η ιστορία με τη Μάρμω έχει τελειώσει και ότι από εδώ και στο εξής δεν θα δημιουργήσει άλλα προβλήματα…

Η κηδεία του Δημήτρη θα ολοκληρωθεί χωρίς την παρουσία των Πανθέων, γεγονός που θα κλονίσει τη Θάλεια. Η ανεξέλεγκτη συμπεριφορά του Χρυσίνα τρομοκρατεί τη Μιρέλλα αλλά κι ο Ισίδωρος μοιάζει αδύναμος να τον χαλιναγωγήσει. Και ενώ ο γάμος της πλησιάζει, η Λιάνα νιώθει να ασφυκτιά όλο και πιο πολύ και αντιδρά παρορμητικά…

Τι μαθαίνει η Μάρμω και θα την αναστατώσει; Πόσο θα επηρεάσει τη σχέση της με την οικογένεια των Πανθέων;

Τι θα κάνει η Ιλαρία για να μάθει ο Ανδρέας την αλήθεια για την ταυτότητά του αλλά και την οικογένειά του;

Θα κρατήσει ο Κίτσος την υπόσχεσή του να μείνει μακριά από τη Μάρμω και να μη δημιουργήσει άλλα προβλήματα;

